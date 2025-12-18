Voormalig Ecuadoraans voetbalinternational Mario Pineida is op straat in de Ecuadoriaanse havenstad Guayaquil doodgeschoten. De verdediger was pas 33 jaar oud en nog actief als profvoetballer in zijn eigen land.

Zijn club, Barcelona SC, maakte dit in een verklaring "met diepe spijt" bekend. "Dit trieste nieuws stemt ons zeer bedroefd", meldt de club. De 33-jarige Pineida werd woensdag in een winkelstraat doodgeschoten door twee mannen op een motorfiets. Een vrouw die bij Pineida was, kwam ook om het leven, aldus de krant 'El Universo'.

i De plaats delict van Mario Pineida's dood in Ecuador. ©Getty Images

Negenvoudig international

Pineida speelde tussen 2014 en 2021 negen interlands voor Ecuador. De verdediger kwam uit voor verschillende topclubs in Ecuador en voetbalde ook in Brazilië bij Fluminense FC. Ecuador heeft op het WK voetbal van komende zomer de mogelijkheid om Pineira te eren. Het land plaatste zich via de Zuid-Amerikaanse kwalificatie rechtstreeks voor het WK in Canada, Verenigde Staten en Mexico.

Beladen duel tegen Curaçao?

Ecuardor is ingedeeld in Groep E met Ivoorkust, Duitsland en het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat. De twee landen staan in de tweede groepswedstrijd tegenover elkaar om 02.00 uur Nederlandse tijd op 21 juni. Mogelijk wordt dat dus een extra beladen duel, met eerbetonen aan Pineida.

Statistieken Pineida

Pineida kwam als profvoetballer in totaal 409 keer in actie, waarin hij zeven keer scoorde en 17 assists gaf. Voor een Zuid-Amerikaanse verdediger hield hij het qua kaartenlast nog netjes. Hij werd 'maar' 103 keer op de gele bon geslingerd en kreeg maar acht directe rode kaarten.

Onveilig land

Ecuador, ooit een relatief veilig land, verkeert nu in een ernstige veiligheidscrisis. Volgens het Observatorium voor Georganiseerde Misdaad steeg het aantal moorden in de eerste helft van 2025 met 47 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Verschillende bendes strijden om de controle over de lucratieve drugshandel.