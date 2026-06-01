Vandaag Inside is twee weken lang niet op televisie te zien. Na het uitstapje naar Curaçao, waar Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee de afgelopen periode te zien waren in het kader van het WK voetbal, zijn de mannen even 'op vakantie' om bij te komen van hun programma aan de andere kant van de wereld. Er is tot aan 10 juni wel een vervangend programma.

Vandaag Inside had de laatste uitzending vanaf Curaçao op vrijdag 29 mei. Daarna keren de drie bekende tv-iconen terug naar Nederland. Ze kunnen rustig aan doen, want hun Vandaag Inside-verplichtingen keren pas weer terug op 10 juni, een dag voor het WK voetbal begint. Tot die tijd neemt Hélène Hendriks de honneurs waar met haar talkshow De Oranjezomer.

Zondag 31 mei was dat programma voor het eerst te zien vanaf Curaçao, maar nog zonder Hendriks als presentatrice. Zij was zaterdagavond nog betrokken bij de Champions League-finale op Ziggo Sport, die PSG van Arsenal won na strafschoppen. Ze werd vervangen door Thomas van Groningen. Maandagavond 1 juni keert ze weer terug op haar vaste plek: staand aan een desk met haar gasten om haar heen.

Tijdens de uitzending van 1 juni zijn Rutger Castricum, Youri Mulder, Thomas van Groningen en Chris Woerts te gast bij Hendriks. Tot aan 10 juni is Hendriks met haar programma dagelijks te zien op SBS 6 rond de klok van 21.35 uur. Dat is de vaste plek voor de talkshow van Talpa. Vanaf 10 juni gaat de hele programmering helemaal op de schop, want dan is er dubbel zoveel talkshow op de zender.

Programmering op de schop tijdens WK voetbal

Van maandag tot en met donderdag is er dan Vandaag Inside Oranje met Genee, Derksen en Van der Gijp, gewoon vanuit de studio in Hilversum. Op vrijdag, zaterdag en zondag is het de beurt aan De Oranjezomer met Hélène Hendriks. Afhankelijk van het speelschema van het WK voetbal zijn deze programma’s veelal twee keer per avond te zien, telkens rondom de wedstrijden. Talpa heeft de rechten van de samenvattingen van de WK-duels gedeeld met de NOS en dus zijn er tijdens de praatprogramma's ook beelden van het WK te zien.

