Kenneth Taylor heeft de teleurstelling dat hij niet naar het WK voetbal mag snel weggespoeld met ontzettend mooi privénieuws. De middenvelder van Lazio Roma kondigt op sociale media aan dat hij gaat trouwen met zijn bekende vriendin Jade Anna van Vliet. Hij vroeg de 21-jarige influencer op vakantie in Miami ten huwelijk.

'Hart is vol en mijn hand is zwaar', schrijft Jade Anna (21) op haar Instagram-profiel, vergezeld door een handvol foto's van hun verloving. Over een trouwdatum maken de twee vooralsnog niks bekend. Taylor (23) verliet zijn club Ajax afgelopen zomer voor Lazio Roma in Italië en groeide daar uit tot vaste waarde. Na wat gedoe rond de verkoop van haar woning in Amsterdam, verhuisde Jade Anna met hem mee naar de Italiaanse hoofdstad.

De twee zijn al sinds 2023 samen. De twintigers hebben het in hun relatie al gehad over het krijgen van kinderen en uit die gesprekken bleek dat ze anders in hun kinderwens staan. De voetballer wil graag een groot gezin, terwijl Jade Anna twijfelt of ze daar al wel klaar voor is.

Taylor had door zijn opmars bij Lazio gehoopt op een uitverkiezing voor het Nederlands elftal en het naderende WK voetbal, maar kreeg geen belletje van bondscoach Ronald Koeman. Hij mag dus niet met Oranje mee naar het grootste WK ooit, maar maakte op eigen gelegenheid van Amerika toch een speciale plek deze maanden. Hij ging in Miami, de badplaats bij uitstek in Florida, op één knie en Jade Anna zei 'ja' op zijn vraag of ze met hem wil trouwen.

De dolverliefde verloofden zijn momenteel bezig aan een cruise en deden dus Miami aan waar Taylor het grote moment gepland had. 'We hebben een klein geheimpje gehouden', deelde Jade Anna aan haar miljoen volgers op Instagram.

