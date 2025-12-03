Voormalig topvoetbalster Kika van Es laat er geen gras over groeien. De Europees kampioen van 2017 beviel eerder dit jaar van haar eerste kindje en nummer 2 is onderweg. Het zorgt ervoor dat Van Es een mooi duel moet laten schieten, maar ze is er op een andere manier toch een beetje bij. Namelijk als assistent van Louis van Gaal.

Van Gaal was deze week te gast bij Pauw & De Wit. Daar liet de 74-jarige zich uit over zijn toekomst als trainer. Hij zou gepolst zijn door Duitsland en heeft zijn oogje laten vallen op een baan als bondscoach van de Verenigde Staten. Maar voordat het zover is coacht Van Gaal eerst een stel amateurs in een benefietwedstrijd voor Spieren voor Spieren.

"Ik moet een elftal coachen dat geld gaat storten om te spelen tegen een team van oud-profs uit de generatie van Ronald de Boer", sprak Van Gaal. "Ik hoop toch dat ze zich gaan inschrijven tegen die sterren. Want het is natuurlijk een geweldige ervaring", aldus de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal. "Wie het meest betaalt, mag starten", klonk het ludiek uit zijn mond.

Kika van Es deelt dubbel mooi nieuws

Onder anderen Ronald de Boer, Demy de Zeeuw, Glenn Helder en Kees Kwakman zullen in het stadion van FC Den Bosch te zien zijn voor het benefietduel. Zij worden gecoacht door Frank de Boer. Van Es is ook van de partij op de dag voor het goede doel. "Niet als voetbalster, want dat is voor mij fysiek niet haalbaar op dit moment", zegt de 34-jarige Van Es op 3FM. Dat gaat er bij presentator Barend van Deelen niet in. "Theo Lucius doet ook mee, die is 50", countert hij.

#benefietwedstrijd #sr25 #ronalddeboer #louisvangaal ♬ origineel geluid - NPO 3FM @npo3fm Een goede reden om je als voetbalster aan te melden! 👀 Op 17 december organiseert Ronald de Boer voor 3FM Serious Request een benefietwedstrijd bij FC Den Bosch. Samen met zijn sterrenteam gaat hij zo veel mogelijk geld ophalen voor Spieren voor Spieren. Wil jij deze wedstrijd bijwonen? Dan kan dat op twee manieren: want naast de tribune, kun je ‘m ook vanaf het veld meemaken. Er zijn namelijk plekken in het team van Louis van Gaal en Kika van Es, die het samen met jou opnemen tegen het sterrenteam! Aanmelden voor beide kan via 3fm.nl/voetbal ⚽️ #3fm

Maar Van Es blijkt wel degelijk een goede reden te hebben. Ze is acht maanden geleden voor het eerst moeder geworden en "de tweede is onderweg". Dat zorgt voor gejuich en felicitaties vanuit de studio. De zwangerschap zorgt ervoor dat Van Es als assistent-trainer van Van Gaal gaat fungeren. Inmiddels is er 2125 euro opgehaald voor de benefietmatch, het streefbedrag is 2500 euro. Deelname is 25 euro, maar dan sta je wel tegenover oud-profs.

Van Es

Van Es genoot bekendheid door haar rol in de Europese titel van de Oranje Leeuwinnen in 2017 in eigen land. Daarmee zette ze het vrouwenvoetbal op de kaart. Ze speelde onder meer voor FC Twente, Ajax, Everton en PSV. Bij die laatste club kondigde ze in 2023 haar afscheid aan.

Van Es wilde samen met haar vriend (en ex-voetballer) Paul Jans aan kinderen beginnen. Midden in haar afscheidsseizoen kreeg ze een miskraam. Begin dit jaar beviel Van Es van een zoontje Zico Hay. Nu is nummer 2 onderweg, terwijl Jans al een zoon heeft uit een eerdere relatie.