Oud-topvoetbalster Kika van Es had vrijdag een bijzonder feestje te vieren. Ze stapte namelijk in het huwelijksbootje met haar geliefde Paul Jans. In gezelschap van haar oud-collega's straalde ze op de grote dag.

De 33-jarige Van Es verloofde zich in 2023 met haar tien jaar oudere geliefde. Jans deed het aanzoek op haar verjaardag, 11 oktober. Een aantal maanden eerder had de voormalig PSV-verdedigster het einde van haar voetbalcarrière aangekondigd.

Ze wilde graag een andere droom in vervulling laten gaan, namelijk moeder worden. Op 17 maart 2025 verwelkomde ze samen met Jans, oud-voetballer van onder andere VVV Venlo, NEC en FC Den Bosch, hun eerste kind: zoontje Zico Hay.

Trouwjurk

Vrijdag werden Van Es en Jans dan echt aan elkaar verbonden. "Voor eeuwig en altijd", schrijft het koppel bij een foto op Instagram. Ook Zico Hay en een eerdere zoon van Jans zijn erbij. De oud-voetbalster straalt in haar trouwjurk, die ze zorgvuldig uitkoos. "Het was een spannende zoektocht, zeker na mijn zwangerschap. Maar toen ik deze jurk aanhad, wist ik het meteen: dit is hem", aldus Van Es.

Van Es was zelf verantwoordelijk voor het plannen van de bruiloft. Die vond plaats in Duitsland. "Ceremonie, borrelmoment, daarna lekker feesten: we gaan het groots vieren. Op een boerderij, net over de grens, mooi in het groen, met boomgaarden en een vijvertje", zei ze erover in het AD.

Ook haar oud-collega's van het nationale elftal waren er bij. Zo deelden Lieke Martens en Daniëlle van de Donk foto's waarop ze in de late uurtjes aan het feesten zijn.

EK-finale

Voor Van de Donk was het dus geluk bij een ongeluk dat Nederland niet de finale heeft bereikt op het EK vrouwenvoetbal. Die wordt namelijk zondag gespeeld. De Oranje Leeuwinnen werden echter al in de groepsfase uitgeschakeld. Spanje en Engeland zullen strijden om de Europese titel.