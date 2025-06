Ex-topkeeper (44) brengt hoofden op hol met raadselachtige post: 'Maar aan een paar mensen verteld'

Spanje is in de ban van een vreemd bericht van voormalig topkeeper Iker Casillas. De 44-jarige ex-speler van Real Madrid verwijderde zijn bericht al vrij snel, maar toen waren de hoofden van zijn landgenoten al op hol gebracht.

Iker Casillas, die in 2020 stopte met voetballen, plaatste een raadselachtig bericht op sociale media. Maar volgens Marca verwijderde hij dat bericht daarna alweer snel. Maar niet voordat er screenshots van gemaakt konden worden. "Eerlijk gezegd heb ik er nooit aan gedacht om hierover te praten. In mijn dertigjarige carrière als voetballer heb ik het maar aan een paar mensen verteld, maar ik denk dat het goed is om het te delen", begon hij volgens de Spaanse sportkrant.

'Ik denk dat het moment daar is'

"Het maakt deel uit van mijn carrière en ik denk dat het moment daar is. Alleen dan zal de sporter die ik ben geworden echt begrepen worden. Ik weet dat sommigen me zullen zeggen dat ik het niet moet vertellen, maar het is een beslissing die alleen mij aangaat", schreef de legendarische doelman van Real Madrid en het Spaanse elftal, voordat hij het bericht verwijderde.

i Mensen waren er als de kippen bij om een raadselachtige post van Iker Casillas te screenshotten, voordat hij het verwijderde. ©screenshot sociale media

'Ik ben verbijsterd'

Alexis María Martín-Tamayo, de bekende voetbaldata-analist MisterChip, reageerde op het bericht van Casillas: "Ik ben verbijsterd door wat Iker doet. Als hij wil zeggen wat ik denk dat hij wil zeggen, zou het een bom kunnen zijn. Ik neem aan dat hem geadviseerd is om het bericht te verwijderen."

Verhitte discussie

Deze berichten zorgden voor een verhitte discussie op sociale media. Heeft Iker Casillas zich bedacht over zijn Instagram-bericht? Gaat het om een reclamecampagne? Een marketingstrategie? Het moment deed denken aan de tijd dat hij postte dat hij homoseksueel was, waarna hij zei dat zijn account gehackt was.

Voetballegende (43) grijpt in na uitlekken pikante details door model: 'Het is onhoudbaar geworden' Iker Casillas is een paar jaar geleden gestopt als voetballer, maar haalt weer de voorpagina's van de kranten. De beroemde oud-doelman heeft namelijk een geruchtmakend liefdesleven en voegde daar onlangs een hoofdstuk aan toe. De Spanjaard is er alleen absoluut niet blij mee.

Discussie

Wat betreft de mogelijke bekentenis van Casillas, denken sommige internetgebruikers de mogelijkheid dat Iker iets over zijn gezondheid zal onthullen, terwijl anderen wijzen op een intieme onthulling of een geheim uit zijn voetbalcarrière.

De 'teen'

Casillas is in Nederland vooral bekend om zijn redding in de finale van het WK 2010 tussen Oranje en Spanje. Arjen Robben ging één op één met de Spanjaard en had de hoek voor het uitkiezen. Casillas stak echter zijn teen uit en weerhield Robben daarmee van het scoren van het openingsdoelpunt. Uiteindelijk pakte Spanje de beker door een doelpunt in de verlenging van Andrès Iniesta.