Erben Wennemars staat net als veel Nederlanders op 5 mei stil bij Bevrijdingsdag. Het 50-jarige schaatsicoon hoefde na zijn recente verhuizing niet ver van huis om de vrijheid te vieren.

Wennemars toog naar het Bevrijdingsfestival Overijssel, wat in het Park de Wezenlanden in Zwolle wordt georganiseerd. Op de 34e editie van het feest werd gevierd dat Nederland 81 jaar geleden uit de bezetting van Nazi-Duitsland werd bevrijd. Een dag daarvoor stond de schaatslegende al stil bij Dodenherdenking. "Laten we nooit vergeten", schreef Wennemars bij een video van het oorlogsmonument in Zwolle.

Op dinsdag kon Wennemars genieten van shows van bekende namen en bands. Onder meer Di-Rect, Typhoon & Sticks en Kensington gaven een optreden. Op Instagram plaatste Wennemars een foto van het hoofdpodium bij het festival in zijn nieuwe woonplaats Zwolle. "Vrijheid", was zijn korte maar treffende tekst.

Verhuizing naar Zwolle

Wennemars woonde 17 jaar met zijn vrouw Renate en zoons (schaatser) Joep en (influencer) Niels in Dalfsen. Een paar weken terug trokken ze voor het laatst de deur achter zich dicht. Inmiddels wonen ze dus weer in Zwolle. Wennemars stond nog prachtig stil bij de verhuizing. "Dalfsen is voor mij niet zomaar een plek. Het is mijn dorp. Daar ben ik geboren, daar heb ik mijn jeugd doorgebracht, daar woont mijn familie en daar ligt een groot deel van mijn leven", schreef hij.

Nu is hij terug in Zwolle, waar hij en Renate eerder al tien jaar woonden. "Waar onze kinderen geboren zijn, waar wij getrouwd zijn… en die altijd een beetje aan ons is blijven trekken", schetste Wennemars. Nu de kinderen oud genoeg zijn om voor zichzelf te zorgen, "voelt het goed om terug te gaan". Wennemars: "We hebben er ontzettend veel zin in om hier weer ons leven op te bouwen en opnieuw onze plek te vinden."

Miljoenenbedrag

Wennemars tikte samen met zijn vrouw een bijzonder pand op de kop. Daar moest hij wel een flinke portemonnee voor mee brengen. Volgens Bekende Buren kostte het 1,9 miljoen euro voor de familie Wennemars. Wel zullen ze nog even de handen uit de mouwen moeten steken om het een en ander in het huis uit 1934 aan te pakken.

