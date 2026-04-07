Het waren drukke tijden voor de familie Wennemars. Niet alleen vanwege de turbulente Olympische Winterspelen voor Joep, maar ook door een grote privégebeurtenis. Daar gaat voormalig topschaatser Erben nu dieper op in.

Hij en zijn vrouw Renate zijn namelijk verhuisd. Zij laten hun huis in Dalfsen achter, daar gaat de jongere broer van Erben nu wonen. Eerder dit jaar liet Renate in een column voor de Spelen al weten dat er een verhuizing aan zat te komen, maar toen was nog niet duidelijk wat de nieuwe bestemming zou worden.

Terug naar Zwolle

Dat is nu wel het geval. "We zijn weer Zwollenaren...", schrijft Erben op Instagram. 17 jaar geleden lieten ze Zwolle juist achter voor Dalfsen, het geboortedorp van de ex-topschaatser. "Dalfsen is voor mij niet zomaar een plek. Het is mijn dorp. Daar ben ik geboren, daar heb ik mijn jeugd doorgebracht, daar woont mijn familie en daar ligt een groot deel van mijn leven."

Niet gek dus dat Wennemars met weemoed terugdenkt aan zijn Dalfsen, dat ze dus achter zich laten. "Een plek waar onze kinderen onbezorgd hebben mogen opgroeien, waar we genoten van de natuur, van het dorp, van alles wat het leven daar zo mooi maakte."

Kinderen zijn ouder geworden

De voormalig topschaatser vond het een 'voorrecht' om in Dalfsen te hebben gewoond. Nu keert hij met Renate dus terug naar Zwolle, waar ze eerder al eerder tien jaar woonden. "Nu de kinderen wat ouder zijn, voelt het goed om terug te gaan. Naar de stad, naar nieuwe energie, naar nieuwe avonturen. We hebben er ontzettend veel zin in om hier weer ons leven op te bouwen en opnieuw onze plek te vinden."

Wennemars wordt digitaal welkom geheten door een aantal Bekende Nederlanders. Sportjournaliste Marijn de Vries schrijft 'welkom' en laat een blauw hartje achter, vanwege de bijnaam van Zwollenaren: Blauwvingers. Voormalig topschaatsster Marianne Timmer wenst ze 'heel veel geluk in Zwolle.' En de bekende actrice Ilse Warringa merkt op. "Zwolle is prachtig. Net als Dalfsen. En allebei de plaatsen worden alsmaar mooier."