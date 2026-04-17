Erben Wennemars nam onlangs een grote stap in zijn leven. Het schaatsicoon besloot samen met zijn vrouw Renate het dorp Dalfsen na 17 jaar te verlaten. Het stel keerde terug naar Zwolle en nu blijkt dat ze daar behoorlijk voor in de buidel hebben getast.

Dat weet het medium Bekende Buren althans. Zij hebben meer details over de woning waar het koppel gaat wonen. De woning werd gebouwd in 1934 en heeft een woonoppervlakte van maar liefst 254 vierkante meter. Het heeft dan ook het indrukwekkende aantal van zeven kamers. Het huis ligt in de buurt van het centrum, maar ook nabij het vaarwater.

Een huis van maar liefst 92 jaar oud heeft doorgaans wat opknapwerkzaamheden nodig. Gelukkig is de ex-topschaatser bijzonder handig en kan hij een hoop zaken zelf opknappen. Al gaf partner Renate onlangs toe dat zij af en toe ook een stokje steekt voor de werkzaamheden van haar man, die het huis flink onder handen neemt.

De woning had, voordat het echtpaar Wennemars het pand kocht, al een moderne cv-ketel, gedeeltelijke vloerverwarming en een open haard. Daarnaast was er op het gebied van isolatie al het nodige gedaan.

Wat kost het nieuwe huis?

Het oude, maar bijzondere en grote pand kostte Wennemars 1,9 miljoen euro. Het is niet bekend of er een hypotheek op rust. Uiteraard speelde de verkoop van het huis in Dalfsen ook mee. Daar woonden Renate en Erben 17 jaar lang en groeiden hun zoons Niels (21) en Joep (23) op. Daarvoor woonden ze ook al lange tijd in Zwolle, waar ze zelfs trouwden.

Anderhalve week geleden maakte Wennemars zelf een foto van het huis en plaatste dat op Instagram om de terugkeer naar Zwolle aan te kondigen. "Nu de kinderen wat ouder zijn, voelt het goed om terug te gaan. Naar de stad, naar nieuwe energie, naar nieuwe avonturen. We hebben er ontzettend veel zin in om hier weer ons leven op te bouwen en opnieuw onze plek te vinden."

Helse tocht voor Erben Wennemars

De verhuizing en het opknappen van het huis kost natuurlijk veel tijd, maar de voormalig topschaatser had ook nog ruimte vrij om een ultiem avontuur te voltooien. Samen met schaatsicoon Sven Kramer en Rogier Wouters, bekend als hoofd sport van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging, volbracht hij een helse tocht in Zwitserland. Het trio haalde de finish van de Patrouille des Glaciers, een iconische race in het ski mountaineering (SKIMO).

In gesprek met Sportnieuws.nl gaf Wennemars aan hoe ongekend zwaar de tocht van 15 uur was. "Het was heel lang, ik heb nog nooit zo lang gesport." Maar het resultaat mocht er zijn. "We hebben het volbracht en dat was echt een bucketlist-dingetje."