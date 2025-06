Ex-topschaatser Erben Wennemars stapt even uit de schijnwerpers: 'Geven in plaats van nemen'

Erben Wennemars is een 'druk baasje'. De ex-topschaatser vliegt van evenement naar evenement en dook zaterdag (natuurlijk) op bij 'Erbens Vechtdaltoer', een fietstocht voor het goede doel vanuit zijn woonplaats Dalfsen. Maar met de eer wil de voormalig wereldkampioen niet strijken.

De amateurkoers mag dan wel naar hem vernoemd zijn, in de schijnwerpers staan wil Wennemars (49) helemaal niet. "De echte helden zijn de vrijwilligers van toerclub Dalfsen. Zij zetten elk jaar één dag hun eigen fietsplezier opzij om anderen een fantastische dag te bezorgen", schrijft Wennemars op zijn Instagram na de editie van zaterdag. De Dalfsenaar wil benadrukken dat het 'niet zijn tocht' is. "Een tocht door het schitterende Vechtdal, die mijn naam draagt - iets waar ik trots op ben."

'Geven in plaats van nemen'

Dat hij naamgever en ambassadeur mag zijn van het initiatief vindt hij mooi, maar het succes ligt volgens Wennemars echt bij de club. "Van de mensen die snappen dat een vereniging meer is dan een optelsom van leden. Die geven in plaats van nemen. Die bouwen aan gemeenschap. Dit is een vereniging zoals een vereniging bedoeld is: Niet alleen consumeren, maar ook bijdragen. Niet alleen meedoen, maar ook mogelijk maken."

'Niet omdat alles perfect moet zijn'

Wennemars is 'van de oude stempel' en ziet dat dergelijke initiatieven 'niet vanzelfsprekend zijn in een wereld die steeds sneller en individueler wordt'. Volgens hem toont de 'Erbens Vechtdaltoer' aan dat zoiets een bewijs is dat 'de samenleving waardevol en veerkrachtig' kan zijn. "Niet omdat alles perfect moet zijn, maar omdat het met aandacht en betekenis gedaan wordt. Samen. Vanuit het hart."

Zoon Niels rijdt ook mee

De jongste zoon van de huidige commentator en analist bij NOS, Niels, reed de 90 kilometer lange toertocht ook mee. Hij toonde een samenvatting van de koers op zijn Instagram. Samen met z'n vader toont Niels zich regelmatig badend in het zweet. Zo trainden ze de afgelopen maanden intensief voor Hyrox, het immens populaire 'fitness-parkoers'. Zijn broer en Erbens andere zoon Joep is een profschaatser en werd afgelopen seizoen voor het eerst wereldkampioen, op de 1000 meter.