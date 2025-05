Topschaatsster Suzanne Schulting en haar vriend zweten zich rot op prachtige locatie: 'Niet uitdrogen'

Topschaatsster Suzanne Schulting werkt zich de schompes in de Italiaanse bergen. De meervoudig olympisch kampioene in het shorttrack is met Team Essent op trainingskamp in Collalbo. Ook haar vriend Joep Wennemars is present. Dat levert boeiende foto´s en inkijkjes op in hun bezigheden daar in het dorp te Zuid-Tirol.

Op Instagram toont de in Groningen geboren Schulting hoe ze door de staf van Team Essent aan het werk worden gezet. Het begint nog rustig, met een wandeling onder de stralende Italiaanse hemel. Vervolgens is er een pittige fietssessie, met als prachtig uitzicht de bergketen Dolomieten.

Niet uitdrogen

Heel heet is het momenteel niet in Collalbo, met temperaturen in de middag van rond de 18 graden Celsius, maar met zulke inspanningen ligt dehydratie sowieso op de loer. Op het account op Instagram van Team Essent is te zien dat er gelukkig prima voor de atleten wordt gezorgd.

"Niet uitdrogen is van groot belang, maar onze coach heeft gelukkig de geschikte benen om drinken te leveren", staat er bij een foto van een drinkende schaatser en de coach.

Skeeleren

Uit andere posts blijkt dat de variatie qua trainingsvormen groot is. Ook skeeleren maakt onderdeel uit van het programma, naast hardlopen en tussendoor aldoor rekken en strekken. Ook wordt aan de juiste kniehoeken gewerkt, want de juiste schaatshouding aannemen vergt nogal wat van de pezen en spieren.

Angel Daleman

Het jongste lid van het schaatsteam is Angel Daleman (18), die vorig seizoen nog als stagiaire was toegevoegd aan Team Esset. Nu ze volwassen is mocht ze een regulier contract tekenen. Ze is al wereldkampioen: bij de WK afstanden was ze onderdeel van de gouden Nederlandse ploeg op de teamsprint.

In haar Instagram Story was donderdag te zien hoe Daleman op haar rustdag optimaal van de zon genoot. Aan de rand van het zwembad poseerde ze ontspannen in een panterprint-bikini. Eerder deelde ze al een foto waarop ze samen met een ploeggenote haar benen in het water liet bungelen. Het bijschrift 'restday' liet weinig aan de verbeelding over: deze dag stond volledig in het teken van ontspannen.

Babynieuws

Wie er niet bij is, da's de Belgische specialist op de korte en middellange afstanden Mathias Vosté. De dochter van Vosté en zijn vriendin Angela Dijsktra werd zondag geboren. 24 weken geleden maakte het koppel bekend dat ze in verwachting waren en dat de baby in juni geboren zou worden. Dochter Loua is dus iets te vroeg geboren, maar de moeder en dochter maken het goed.