Oud-topschaatsster Barbara de Loor is het sporten niet verleerd. Tegenwoordig zet de voormalig wereldkampioene zich in voor een sportievere wereld. Zij het niet in haar rol als presentatrice van 'Nederland in Beweging', dan wel als verzorger van schaatsclinics. Dit keer biedt ze er eentje aan voor een goed doel.

De Loor kende haar absolute hoogtepunt in 2005, toen ze voor schaatsiconen Anni Friesinger en Marianne Timmer goud won op de 1000 meter bij de WK afstanden. Ook deed ze twee keer mee aan de Olympische Winterspelen, in 1998 en 2006. Dat was tevens haar laatste schaatsjaar.

Barbara de Loor zet zich in voor Alpe d'HuZes

Op 51-jarige leeftijd staat De Loor nog altijd op de klapschaats, maar dan om clinics te verzorgen. Daar kan op geboden worden bij Radio 10. Zij hebben met VakantieVeilingen de handen ineen geslagen om geld in te zamelen voor Alpe d'HuZes. De radiozender zendt op 3, 4 en 5 juni uit vanaf de mythische berg. Ze willen daar met een goedgevulde portemonnee arriveren voor onderzoek naar kanker, dus zijn er tal van veilingen opgezet.

Waaronder dus eentje in samenwerking met De Loor. Zij biedt een schaatsclinic voor vier personen aan. Die zal worden gegeven op de Jan Eden IJsbaan in Amsterdam of Schaatsbaan De Vechtsebanen in Utrecht. "Mocht je niet kunnen schaatsen, dan kan je dat na een uur echt wel", verzekert ze in gesprek met Radio 10. "Want ik ga het je leren", vertelt ze verder. "Of als je goed kan schaatsen, kan ik het je nóg beter leren."

In haar ogen maakt het niet uit wat het niveau is. "We maken er een uur lang een fantastische clinic van", is ze vastberaden. In haar ogen is de ervaring dan ook "onbetaalbaar". "Ik doe het ongelooflijk graag voor het fantastische doel. Ik hoop dat mensen gaan bieden en dan zie ik ze na de zomer heel, heel graag terug op het ijs."

Nederland in Beweging

Tot die tijd kan heel Nederland fit blijven met De Loor. Ze presenteert namelijk het programma Nederland in Beweging. "Ik vind het heerlijk. We krijgen zulke positieve reacties. Het is goed om in beweging te blijven naarmate je ouder wordt", geeft ze haar landgenoten mee.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover