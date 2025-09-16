Eric Abidal was volgens bizarre geruchten al praktisch dood en begraven, maar de Franse ex-topvoetballer van onder meer FC Barcelona en de nationale ploeg heeft zelf moeten reageren op berichten dat hij zou zijn overleden. Hij deed dat in niet mis te verstane woorden.

Abidal, de huidige sportief directeur van Al Wasl, een team uit de Verenigde Arabische Emiraten, heeft via een verklaring op zijn Instagram-account de geruchten ontkend die de afgelopen dagen de ronde deden over zijn dood. Deze geruchten spraken van vermeende chirurgische complicaties na een zogenaamde tweede levertransplantatie. De voormalig verdediger kon ook niet geloven hoe het ter sprake kwam.

'Respect is belangrijk'

"Er zijn geruchten die er niet zouden moeten zijn. Ik ben in orde, bij mijn familie. Respect is belangrijk, want ik heb een familie en kinderen achter mij. Ik ben in orde, levend en gezond. Ik waardeer jullie berichten van steun en bezorgdheid en laten we ons richten op wat er echt toe doet", schreef de 46-jarige Fransman, die hiermee een einde maakte aan de speculaties.

i De verklaring van Eric Abidal op zijn Instagram-account

Transplantatie vanwege kanker

In 2012 onderging Abidal een levertransplantatie dankzij een geschikte neef nadat er een tumor was ontdekt. Hij was maandenlang uit de roulatie, maar sindsdien is zijn gezondheidstoestand stabiel gebleven. De voormalige Franse verdediger speelde tussen 2007 en 2013 voor Barcelona en maakte deel uit van wat wordt beschouwd als een van de beste teams aller tijden, getraind door Pep Guardiola en met namen als Dani Alves, Puyol, Piqué, Xavi, Busquets, Iniesta, Messi en David Villa.

Sportief directeur

Abidal stopte in 2015, na een seizoen bij het Griekse Olympiakos, met professioneel voetbal en begon in 2018 zijn carrière achter de schermen als sportief directeur van Barcelona, een functie die hij tot 2020 bekleedde. Inmiddels is hij dus neergestreken in diezelfde functie in de Verenigde Arabische Emiraten. Bij Al Wasl staat voormalig speler van FC Twente en Feyenoord - Renato Tapia - onder contract.