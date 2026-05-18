Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart speelden tijdens hun voetbalcarrière heel vaak samen en ook na hun loopbaan komen de twee elkaar nog geregeld tegen. De twee kunnen het nog altijd goed met elkaar vinden en gaan daarom nu een bijzonder project aan rond het WK voetbal en het Nederlands elftal.

Sneijder en Van der Vaart gaan samen namelijk een podcastserie maken. Dat doen ze voor de zender Ziggo Sport, waar allebei de voormalig topvoetballers geregeld aanschuiven voor analyses rond voetbalwedstrijden. De podcast gaat Wes & Raf heten en zal te beluisteren zijn op alle podcastplatformen en via het YouTube-kanaal van de sportzender.

“Wes en ik hebben gewoon een bizarre connectie. Hij is pas later tv-werk gaan doen en toen we voor het eerst bij Rondo zaten, zag je iets gebeuren. Ik vind dit een fantastisch moment", vertelt Van der Vaart over het project in het persbericht van Ziggo.

Ook Sneijder kijkt uit naar de podcast met zijn voormalig teamgenoot: "Je krijgt veel reacties van kijkers die zeggen dat we vaker samen dingen moeten doen. Uiteindelijk wordt dan zoiets geboren. Ik vind het heel leuk."

De podcast zal afwisselend worden gepresenteerd door Wytse van der Goot en Noa Vahle. In de eerste vier afleveringen blikken Sneijder en Van der Vaart terug op hun jeugd en doorbraak in het profvoetbal, halen ze herinneringen op aan de vele eindtoernooien die ze samen speelden voor Oranje en kijken ze uitgebreid vooruit op het komende WK voetbal. De eerste aflevering verschijnt op woensdag 20 mei.

Ploeggenoten bij Ajax, Real Madrid en Oranje

Sneijder en Van der Vaart kwamen elkaar heel vaak tegen tijdens hun voetballoopbaan. Ze braken begin deze eeuw allebei door bij Ajax en speelden daar enkele seizoenen samen. Later stonden ze ook nog tegelijkertijd onder contract bij Real Madrid.

Ook waren ze jarenlang vast onderdeel van de selectie van het Nederlands elftal. Samen deden ze mee aan vijf eindtoernooien: de EK's van 2004, 2008 en 2012 en de WK's van 2006 en 2010. In 2010 speelden Sneijder en Van der Vaart allebei mee in de verloren WK-finale tegen Spanje (0-1).

