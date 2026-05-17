Topprestaties in de sport lijken elkaar steeds sneller op te volgen. Records sneuvelen aan de lopende band en atleten worden fitter, sterker en sneller dan ooit. Maar hoe komt het eigenlijk dat topsporters zulke enorme stappen blijven zetten? Oud-topschaatser Erben Wennemars legt uit welke ontwikkelingen daar volgens hem achter zitten.

Wennemars was zondagavond te gast bij RTL Tonight, waar het ging over topsporters die steeds vaker records verbreken. Want hoe lang kan die ontwikkeling nog doorgaan? En waar liggen de grenzen van het menselijk kunnen? Volgens Wennemars is het einde van die stijgende lijn voorlopig nog niet in zicht. "Dat gaat nooit stoppen, want dat is de essentie van topsport: grenzen verleggen. Daar heengaan waar andere mensen nog nooit geweest zijn. Dat is de kracht waarom wij ernaar willen kijken."

Presentator Humberto Tan vroeg zich hardop af waarom topsporters steeds 'verder, hoger en sneller' gaan. Wennemars had daar een duidelijk antwoord op. "Wij hebben natuurlijk meer technologie, meer kennis en meer data", zo begon de voormalig topschaatser.

Vrouwen versus mannen

Wennemars zag daarbij ook dat de vrouwensport vandaag de dag gigantische stappen zet, en dan met name in Nederland. "Bij vrouwensport worden heel veel records neergezet. Dat komt ook gewoon omdat vrouwen een achterstand hebben in topsport. Het ging altijd maar over die mannen. De onderzoeken gingen over mannen en de aandacht ging naar de mannen."

Ondertussen onderbreekt Tan zijn tafelgast. "Bij TeamNL winnen ook de meeste vrouwen de medailles", zo opperde de presentator. "Dat komt omdat Nederland een land is wat echt heel goed geëmancipeerd is. Ook bij het schaatsen, daar hebben de mannen en de vrouwen dezelfde faciliteiten", legde Wennemars daarover uit.

Hij vervolgde: "Heel veel vrouwen trainden vroeger ook apart, maar nu trainen ze altijd samen. Dus zij profiteren ook heel erg van de mannen en daarom worden die records nog steeds gebroken."

Marathon

Onlangs schreef de Keniaan Sabastian Sawe geschiedenis door de Marathon van Londen in 1:59.30 te lopen. Daarmee dook hij als eerste atleet ooit in een officiële marathon onder de magische grens van twee uur. Volgens Wennemars speelt de technologie achter de moderne hardloopschoenen een grote rol bij dit soort baanbrekende prestaties. "De marathon is echt een prachtig voorbeeld. Want die schoenen zijn zoveel beter dan dat ze tien jaar geleden waren."

Dit soort ontwikkelingen zijn echter niet alleen voordelig voor de topsporters volgens Wennemars. "Het is ook goed voor de recreanten, want recreanten kunnen makkelijker meedoen aan die wedstrijden. Daarom is de marathon ook zo populair, want iedereen kan in een keer een marathon lopen", zo besloot het schaatsicoon.

