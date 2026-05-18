Wim Kieft moest zijn vliegangst overwinnen, maar zit nu wel lekker op Curaçao. Daar neemt de podcast KieftJansenEgmondGijp de komende afleveringen op. Het voetbalicoon onthult waarom zijn vrouw niet meteen met hem meeging naar het luxe hotel, maar een week later pas de overtocht maakt naar het Caribische eiland.

Oud-voetballer René van der Gijp grapt wat over zichzelf als 'patiënt' in vergelijking met inmiddels verguisd mediaboegbeeld Matthijs van Nieuwkerk. Kieft herkent zich in de grap en deelt mee in de hilariteit aan tafel van de podcast. "Vraag het maar aan mijn drie vorige vrouwen", lacht de voormalig spits van PSV, Ajax en Oranje. "Daarom komt je huidige vrouw ook een week later", reageert Michel van Egmond gevat. Daar wil Kieft wel even serieus op reageren.

Zijn vrouw Suzanne wil de ex-topvoetballer vooral even zijn gang laten gaan op zijn hotelkamer. "Die denkt dat ik na een week alles onder controle heb. Van hoe de kraan werkt tot of de deur op slot zit en of de airco niet te hoog staat. Waar leg ik mijn bril en paspoort neer? Waar ligt alles op de badkamer? Alles moet bij wel... Niet dat ik in bed lig en dan ga denken: 'Waar lag dat paspoort nou ook alweer?'. Dan is dat allemaal opgelost."

Liefde weer terug na verslaving

Kieft en zijn geliefde Suzanne zijn inmiddels weer een tijdje samen nadat de ex-spits alles vergooide met zijn cocaïneverslaving. In de boeken die over hem verschenen, vertelde Kieft dat hij de banden met iedereen die hij liefhad moest herstellen, als onderdeel van zijn therapie en afkicken. Als eerste ging hij naar zijn toen nog ex-partner en zij ontving hem na excuses weer met open armen.

Vader van vier kinderen

Samen met Suzanne heeft hij dochter Feline. Uit een eerder huwelijk met Sylvia kwamen zijn drie andere kids: Mattia, Mauri en Robbin. Laatstgenoemde zoon volgde de in de voetsporen van zijn vader en speelde kort bij FC Groningen.

