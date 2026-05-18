Ex-profvoetballer Wim Kieft is net als veel bekende Nederlanders afgereisd naar Curaçao. Daarvoor moest de analist wel een kleine angste overwinnen. Kieft is niet zo'n fan van vliegen.

De aankomende twee weken wordt het programma Vandaag Inside opgenomen vanaf Curaçao. Kieft is niet om die reden meegereisd naar het eiland. Vroeger was hij een graag geziene gast bij de show, maar sinds het niet meer uitsluitend over voetbal gaat, is hij nooit meer te gast. Kieft is mee naar Curaçao, omdat de podcast KieftJansenEgmondGijp daar wordt opgenomen. Daarvoor moest de oud-voetballer dus wel op het Caribische eiland zien te komen.

Dat was nog een uitdaging, want Kieft is niet zo'n fan van vliegen. In 2022 sloeg hij bijvoorbeeld een vlucht met zijn oud-voetbalvrienden in een privé-vliegtuig af voor het programma Villa Oranje. Kieft zat liever in een normaal vliegtuig. Naar Curaçao vloog hij dus ook met een lijnvlucht en daar gebeurde zelfs nog iets leuks. Kieft mocht even meekijken bij de piloten in de cockpit. De oud-voetballer en zijn vriend, schrijver Michel van Egmond, werden naar eigen zeggen 'als prinsjes vervoerd'.

Mopperen op Schiphol

Voor de reis op Schiphol van start ging, liet Kieft nog even zien wat voor voorbereidingen hij had getroffen. Die voorbereidingen waren vooral om zich te bewapenen tegen zijn vriend Van Egmond. De twee mopperen regelmatig op elkaar in de podcast en dat gaat achter de schermen blijkbaar gewoon door. Kieft heeft daar echter iets op verzonnen. "Een noise cancelling apparaat, zodat ik niet 11 uur lang het gelul van Michel van Egmond hoef aan te horen", grapt de oud-voetballer op de socials van KieftJansenEgmondGijp.

Van Egmond laat echter niet over zich heen lopen en slaat terug naar de oud-voetballer. "Hij gaat nu allemaal spullen kopen om zijn gedachten af te leiden. Ik hoop maar één ding en dat is dat hij die koptelefoon opzet. Want dat gelul van die Kieft, dat kan ik echt niet hebben tien uur lang", grapt Van Egmond. Vanaf maandag nemen de vrienden hun podcast op vanaf Curaçao.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover