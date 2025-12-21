Als je de uitslag van 'Wie is de Mol?' nog niet gezien hebt, kun je dit artikel beter op een later moment nog eens lezen. Ex-voetballer Nathan Rutjes, presentatrice Merel Westrik en actrice Loes Haverkort stonden in de finale en bij de onthulling van de grote saboteur kwam er een schokgolf in de studio.

De 42-jarige Rutjes was jarenlang actief als voetballer in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie bij clubs als Roda JC, MVV Maastricht en Sparta Rotterdam. Maar de Nederlandse ex-middenvelder speelde op televisie een bijzondere rol, specialer dan al zijn wedstrijden op het veld. Hij was 'de mol' in het immens populaire televisieprogramma 'Wie is de Mol?'. Daarin moest hij onder toeziend oog van negen andere kandidaten proberen de prijzenpot zo laag mogelijk te krijgen. Dat lukte en zaterdag werd hij 'ontmaskerd'.

Liegen en bedriegen

"Ik ben de Mol! Dat ben ik al een kleine vijf maanden. Ik heb dat geheim gewoon al die tijd vastgehouden”, vertelt Rutjes lachend aan het Algemeen Dagblad na de finale-avond in de studio. "Een geheim bewaren. Zo zag Nathan zijn Mollenschap. „Als iemand mij iets in vertrouwen vertelt, is dat in goede handen. Ik wilde niet dat andere mensen voor mij zouden jokken of liegen. Ik wilde echt dat ik het alleen zou doen met de makers.”

'Dit is bijna niet mogelijk toch?'

Zijn sabotages zorgden voor de laagste prijzenpot ooit. Doordat andere oud-spelers van het spel hem al in de eerste aflevering aanwezen, ging er nog eens 2000 euro uit de toch al lage pot. "Dat was natuurlijk geweldig. Op het moment dat ik daar zat, was de kans natuurlijk 1 op 10, dus dan denk je bij jezelf: ja, dit is bijna niet mogelijk toch? Toen mijn foto uit het envelopje kwam, moest ik in mijn rol blijven. Je moet gelijk weer denken: oké, ik moet niet te veel enthousiasme tonen. Je bent gelijk weer aan het schakelen, maar toen ik uit de rechtbank kwam, rende ik achter de coulissen heen en weer."

Zoontje Lavezzi

Zelfs Nathans zoon Lavezzi van dertien jaar oud had de bijzondere rol van zijn vader niet door. Terwijl hij er bovenop zit, omdat hij het programma Mollenstreken presenteert, waarin hij probeert te achterhalen wie 'de mol' is. Maar zelfs zijn vader had hij niet in de gaten. "Mensen verwachten dat het heel moeilijk was, maar dat viel eigenlijk wel reuze mee. Hij heeft nooit op de man af gevraagd: ben jij het eigenlijk? Anders had ik tegen hem gezegd: Lavezzi, ik kan het niet tegen je zeggen, kerel, en dat weet je ook.”