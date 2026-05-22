Johan Derksen heeft vrijdag in Vandaag Inside gereageerd op de online rel met Lale Gül. De schrijfster en voormalig tafelgast van het programma haalde op sociale media uit naar VI. Derksen is bang voor imagoschade van Gül.

De 28-jarige Lale Gül brak in 2021 door met haar boek Ik wil Leven. Ze groeide destijds uit tot een van de favoriete schrijvers van Johan Derksen. Eerder deze week zei Van der Gijp in Vandaag Inside, dat momenteel wordt opgenomen in Curaçao, dat hij de schrijfster 'exhibitionistisch' vond. Gül had op haar socials foto's gedeeld van een vakantie in Griekenland. Daarop droeg ze een bikini.

Gül reageerde vrijdag op die kritiek met een video op Instagram. Ze richtte zich tot de oud-voetballer terwijl ze danste in bikini. "Speciaal voor al mijn haters in de vorm van witte zure mannen van 60+ die er niet tegen kunnen dat een vrouw jong is en geniet van haar leven", schreef ze erbij.

'Ik heb een zwak voor haar'

Derksen heeft de beelden ook gezien, maar neemt het voor Gül op. "Kijk, ik heb een zwak voor haar en ik ben met een boek met haar bezig. Maar ik begin ook een beetje te twijfelen. Ze is nou zijpaden ingegaan, dat zijn mijn zijpaden niet", zegt hij. Daarbij maakt hij niet duidelijk waar hij precies op doelt.

"Ze gaat ook in programma's zitten, waar je niet in moet zitten", vervolgt hij. "Als je jong bent ga je overal zitten. Dat is ook een soort ijdelheid. Maar het is slecht voor je imago. Ze is een beetje op hol geslagen."

"Het is in principe wel een goed meisje. Maar het gaat niet goed. Ze moet iemand hebben die haar een beetje toespreekt", aldus Derksen. Bij terugkomst in Nederland zal hij met haar praten, zo laat hij weten.

