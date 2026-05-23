Max Verstappen is al een jaar lang vader van zijn dochter Lily. Samen met zijn vriendin Kelly Piquet kreeg de viervoudig wereldkampioen Formule 1 in april 2025 hun eerste kindje. Nog altijd vliegt de Nederlander met hoge snelheden over het asfalt. Maar Verstappen heeft door de komst van Lily wel enkele aanpassingen gedaan.

Voor de geboorte van Lily had Verstappen weinig om naar hoeven om te kijken, buiten vriendin Kelly Piquet en haar dochter Penelope. Maar sinds de komst van zijn eerste kindje is er een boel veranderd. Waar Verstappen voorheen als eerste op het circuit was en het laatste vertrok, is hij er nu als laatst en vertrekt hij als eerste.

"Ik ben al zoveel weg, ook met die andere races buiten de Formule 1, dus verder probeer ik zoveel mogelijk thuis te zijn", verklaart hij in gesprek met De Telegraaf.

Max Verstappen houdt Lily buiten beeld

De inmiddels eenjarige Lily moet haar debuut nog maken in het paddock. Toch zal dat nog even duren, als het aan Verstappen ligt. Hij en Piquet zijn voorzichtig met hun dochter, ook met het delen van beelden op sociale media. "Ik wil haar nu niet in beeld hebben", is Verstappen stellig. Hij vindt dat ze later zelf moet bepalen of ze in beeld wil.

"Daarom wil ik haar nu niet in de paddock hebben. Ten eerste omdat ze zich dat toch niet herinnert later, maar ook met het oog op privacy. Een baby of jong kind moet een zorgeloos leven leiden", vindt hij. De Nederlander is ook niet van plan om Lily richting de autosport te pushen. "Ik denk dat je een kind wel kan introduceren aan bepaalde sporten, maar ze moeten uiteindelijk zelf kiezen wat ze willen doen", aldus Verstappen. Wel hoopt hij dat zijn dochter iets met sport krijgt. "Om gezond bezig te zijn en het houdt je ook van de straat."

Kostbare familietijd

Verstappen weet als geen ander hoe het is als een vader veel weekenden in een jaar weg is. Jos was namelijk ook F1-coureur in het verleden en dat viel zijn zoon zwaar. Verstappen senior sloop zelfs soms via de achterdeur weg, omdat het afscheid te zwaar was. "Omdat ik het echt verschrikkelijk vond, dan was ik gewoon aan het huilen."

Onlangs in Miami hoefde Verstappen zijn dochtertje niet te missen. Kelly en Lily waren in Miami, net als zijn moeder, zus, schoonbroer en neefjes en nichtjes. "Daarna zijn we nog een paar dagen op vakantie geweest. Dat was heel fijn."

