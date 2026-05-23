Er staat zaterdag een korte etappe op het programma in de Giro d'Italia, maar dat betekent niet dat de renners rustig aan kunnen doen. Vanaf het startsein ging het parcours al omhoog en dus bereidden de renners zich van te voren goed voor. Zo ook Wout Poels.

Het is een etappe met vele hoogtemeesters en dus willen de klimgeiten van voren zitten. Ook de klassementsmannen moeten scherp zijn, want de bergen geven een uitgelezen kans voor hen om tijd goed te maken op hun concurrentie.

Voor Poels zit dat anders. Hij wil deze Giro een etappe winnen en zo zijn trilogie voltooien. Hij won eerder al etappes in de Tour de France en de Vuelta a España en wil ook een rit in de ronde van Italië aan zijn palmares toevoegen.

De 38-jarige klimmer bereidde zich dus goed voor op deze etappe door van te voren al op de rollers plaats te nemen. Dit deed hij met enkele ploeggenoten en om de sfeer erin te houden, zette Poels een muziekje op. Niet zomaar een nummer, maar een lied over hemzelf! Dit leverde komische beelden op en wellicht heeft het wel geholpen, want Poels zat in de kopgroep.

DJ Wout Poels hyping up Wout Poels with the song "Wout Poels"… it doesn't get any better than this. 😂

Poels zijn grote doel past goed bij het grote doel van de ploeg. Het is de eerste keer dat Unibet Rose Rockets meedoet aan een grote ronde en het plan is om met een zege naar huis te gaan. Poels is een van de gegadigden om dit te bewerkstelligen.

De andere grote troef bij Unibet is Dylan Groenewegen. De topsprinter was al enkele keren in uitstekende positie om de ritzege te pakken, maar telkens zat het hem en de ploeg niet mee.

