Ex-vriendin Nederlandse topvoetballer doet geheimzinnig over nieuw avontuur: 'Zolang kan ik mijn kinderen niet missen'

De ex-vriendin van voormalig Oranje-international Piet Velthuizen is voorlopig nog niet van de buis. De doelman zag eerder dit jaar plots zijn ex opduiken bij Married at First Sight. De kersverse realityster Femke Reijenburg en Velthuizen hebben samen twee kinderen.

De deelname van Reijenburg zorgde voor een klein bommetje rondom de ex-doelman van onder meer Vitesse en Hapoel Haifa. Het ex-model liet zich tijdens de Married at First Sight-aflevering uit over de opvoeding van hun kinderen: zij zou hen alleen hebben opgevoed. Hier was Velthuizen het niet mee eens, kwam vervolgens naar buiten in de Story. Maar deze woorden bleken enigszins verdraaid.

De kinderen van Velthuizen en Reijenburg hebben altijd bij hun moeder gewoond, aangezien de doelman zijn carrière vervolgde in Israël en Cyprus. Inmiddels is de relatie tussen de 1-voudig international en zijn kinderen verbeterd.

Oud-international reageert op ex in Married at First Sight en spreekt al haar woorden tegen Piet Velthuizen kwam onverwachts in het nieuws nu zijn ex Femke Weijenburg in het liefdesprogramma Married At First Sight opdook. De oud-voetballer van onder meer Vitesse, AZ, Fortuna Sittard en het Nederlands elftal spreekt in een interview al haar woorden tegen.

'Good vibes only'

Haar deelname aan de realityshow waarin deelnemers met elkaar trouwen bij de eerste ontmoeting blijkt zo goed gevallen, dat Reijenburg vaker op televisie te zien zal zijn "Ik ben heel veel aan het doen. Jullie zijn voorlopig nog niet van mij af, want er komt toch een vervolg op tv", vertelt ze aan RTL Boulevard.

"Niks op datings- of liefdesgebied, vooral iets heel leuks. Good vibes only. En dat past denk ik wel bij mij. Het is niet per se dat ik ambities voor tv had. Ik denk meer dat ik er nu achter kom - met de aanvragen die ik krijg - dat televisie meer ambitie met mij heeft."

De ex-partner van deze oud-international doet mee aan omstreden datingprogramma Married at First Sight Het huidige seizoen van Married at First Sight had in de eerste aflevering een bijzondere verrassing in petto voor voetballiefhebbers. In het omstreden programma trouwen mensen met een totale onbekende en in de reeks die nu op televisie wordt uitgezonden, doet de ex van een bekende oud-international mee.

Overleg met kindjes

Ze blijkt meerdere aanbiedingen te hebben gehad. "Ik ben nu rustig aan het kijken wat doe ik dan wel en wat doe ik dan niet. Vooral in goed overleg met de kindjes. Hetgeen waar ik dan al wel ja op heb gezegd, waar we nu volop in de opnames voor zitten, dat is vooral feelgood en word ik heel blij van. Het wordt vooral heel erg leuk."

Of ze aan dat andere bekende RTL-programma voor BN'ers meedoet? "Nee, geen Expeditie Robinson, want zolang kan ik mijn kinderen niet missen. Dit is in eerste instantie iets op het gebied van reality, maar vooral hele leuke feelgood reality."

Piet Velthuizen

De inmiddels 38-jarige ex-doelman stopte in 2021 met voetbal. Zijn meeste wedstrijden speelde hij tussen 2006 en 2016 onder de lat van Vitesse. Daarna stond hij onder de lat van het Israëlische Hapoel Haifa en belandde hij op Cyrus bij Omonia. Vanaf 2018 speelde hij nog amper wedstrijden en was hij als reservedoelman actief bij AZ, Telstar en Fortuna Sittard.

Hij speelde in 2009 een helft mee met het Nederlands elftal in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Japan (3-0).