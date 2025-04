Oud-international reageert op ex in Married at First Sight en spreekt al haar woorden tegen

Piet Velthuizen kwam onverwachts in het nieuws nu zijn ex Femke Weijenburg in het liefdesprogramma Married At First Sight opdook. De oud-voetballer van onder meer Vitesse, AZ, Fortuna Sittard en het Nederlands elftal spreekt in een interview al haar woorden tegen.

Weijenburg zei in de afleveringen van het tiende seizoen van 'MAFS' allerlei dingen over haar ex en hun twee kinderen. Ze is in het omstreden televisieprogramma gekoppeld aan de acht jaar oudere Olof van Gelder. In de vele gesprekken die ze voerden, zei de 42-jarige Femke onder andere dat ze hun twee kinderen alleen heeft grootgebracht en dat ze Velthuizen had verteld van haar deelname aan het programma. Hij zou daar ook mee ingestemd hebben.

Ex van oud-international duikt plotseling op in omstreden datingprogramma Het huidige seizoen van Married at First Sight had in de eerste aflevering een bijzondere verrassing in petto voor voetballiefhebbers. In het omstreden programma trouwen mensen met een totale onbekende en in de reeks die nu op televisie wordt uigezonden, doet de ex van een bekende oud-international mee.

'Dat is niet waar'

Dat blijkt allemaal niet zo te zijn. Roddelblad Story vroeg de oud-keeper om zijn reactie en hij antwoordde schoorvoetend. Over het opvoeden van hun kids is hij meteen duidelijk. "Dat is niet waar, de kinderen zijn om het weekend bij mij. Het is niet zo dat mijn ex ze alleen heeft grootgebracht. Maar ik vind het allemaal prima, zolang mijn kinderen maar niet bij dit programma betrokken worden."

'Ik wil gewoon een rustig leven'

Velthuizen was zelfs verrast dat Weijenburg meedoet aan het veelbesproken programma. "Ik wist niet eens dat mijn ex meedoet aan Married At First Sight. Weet je wat het is, ik zit er ook helemaal niet op te wachten dat ik hierbij betrokken raak. Ik wil gewoon een rustig leven met mijn kinderen leiden, buiten het zicht van de schijnwerpers."

Married At First Sight

In Married At First Sight worden twee (vaak) onbekenden aan elkaar gekoppeld door experts. Pas bij het altaar zien ze elkaar voor het eerst en moet er meteen getrouwd worden. Pas daarna gaan ze ontdekken of ze bij elkaar passen en hoe ze door het leven gaan. In de eerste afleveringen van het huidige seizoen baarden Weijenburg en vooral haar nieuwe man opzien. Vooral de seksueel getinte opmerkingen van Olof zijn inmiddels viral gegaan in Nederland.