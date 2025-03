Ex-vrouw Wesley Sneijder pakt groots uit bij mijlpaal in Amerika: 'Het is zo mooi, ik kan wel janken'

Feest voor Yolanthe Cabau. De ex van Wesley Sneijder vierde afgelopen woensdag een bijzondere mijlpaal. Dat deed de in Amerikaan woonachtige Nederlandse in stijl in Los Angeles.

Aan haar 1,2 miljoen volgers op Instagram laat Yolanthe vol trots zien hoe ze woensdag haar verjaardag viert. "Ik heb een huis vol met vrienden en familie", vertelt ze trots. Het is dan ook niet zomaar een verjaardag, maar een bijzondere. Yolanthe werd veertig jaar oud en daarvoor vlogen bekenden maar wat graag over uit Nederland.

Vervolgens laat Yolanthe trots zien hoe ze de gasten wakker maakt voor haar grote dag. Ook blijkt dat de woning al flink is versierd voor de jarige actrice. Uiteraard is ook Xess Xava, de zoon van Yolanthe en haar voormalig partner Wesley Sneijder, aanwezig in Amerika.

Dankbaar voor prachtige mensen

Later deelt Yolanthe ook wat beelden van de feestvreugde. Ze wordt door de genodigden toegezongen en viert haar feestje met een puike taart met vier kaarsen. "Ik ben zo dankbaar voor deze prachtige mensen die helemaal naar LA zijn gekomen om mijn leven te vieren."

Het is niet alleen feesten voor Yolanthe, want ze heeft zelf ook nog wat georganiseerd. Speciaal voor de overgevlogen gasten heeft ze een verrassing: samen gaan ze een roadtrip maken. Zo vaak komen ze immers niet in Los Angeles (Californië). De kersverse veertiger huurde zelfs een grote bus op speciaal naar de iconische Joshua Tree te karren.

Yolanthe kan wel janken

In het iconische nationale park van de Verenigde Staten genoot ze volop. Ook daar hadden ze een verblijf geregeld waar het wederom versierd was voor haar verjaardag. Aan luxe was geen gebrek, want het verblijf had ook een enorm lange tafel waar alle gasten konden zitten. "Dit is echt zo mooi. Ik kan wel janken, eerlijk waar."

Dat ze het nodige deelt met al haar volgers, is niet zo gek. Er komt dit jaar namelijk een realityserie over haar leven. Sinds een aantal jaren woont ze in de Verenigde Staten samen met haar zoontje Xess Xava. De serie wordt uitgezonden in liefst 195 landen.

Yolanthe verhuisde niet gek lang na haar breuk met Sneijder naar Amerika. In 2019 gingen de twee uit elkaar. Acht jaar eerder waren ze getrouwd. De breuk deed veel pijn, zeker bij Yolanthe. Ze gaf meermaals aan dat ze zichzelf 'volledig kwijt was' na de scheiding.