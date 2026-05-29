Atlético Madrid is totaal niet gediend van de pogingen die FC Barcelona onderneemt om sterspeler Julian Álvarez over te nemen. In reactie heeft de rood-witte ploeg uit Madrid enkele posts op X (voorheen Twitter) gedeeld.

FC Barcelona neemt afscheid van Robert Lewandowski, die in drie van zijn vier seizoenen bij de club kampioen werd. Zijn opvolger loopt volgens Barça rond bij een concurrent in de vorm van Álvarez. De 26-jarige Argentijn is flink wat jonger dan Lewandowski en kan dus nog wat jaartjes mee. Alleen de onderhandelingen verlopen moeizaam.

Dat komt niet alleen door het bedrag van 150 miljoen euro dat Atlético Madrid voor zijn spits wil hebben. Ook het feit dat transfergoeroe Fabrizio Romano misbruikt wordt om berichten te blijven plaatsen over de soap helpt niet.

Ruzie tussen Atlético Madrid en FC Barcelona

Bronnen dicht bij Atlético Madrid zijn stellig tegenover AS en verklaren dat ze "de maandenlange leugens beu zijn". "Hij is niet te koop", houden ze vol over Álvarez. In het rood-witte gedeelte van Madrid is de maat vol. "We zijn het beu om maandenlang leugens, halve waarheden en verzonnen verhalen te horen, zoals over huizenkopen in Barcelona of absurde vragen die aan onze spelers worden gesteld", betoogden ze.

"Barcelona gedraagt ​​zich als een kleine club in deze hele affaire", concludeerden ze. De speler zou overigens geen blaam treffen. Met beschuldigende vinger wordt gewezen naar zijn entourage en zaakwaarnemers. "De speler is niet schuldig. Julián heeft zich voorbeeldig gedragen, en dit is een externe kwestie."

Hilarische statements over Lamine Yamal en andere sterspelers

Dat Atléti genoeg van de zaak heeft, bewijst hun recente activiteit op X wel. In korte tijd plaatsten ze drie berichten, over Lamine Yamal, Pedri en Raphinha - de absolute sterspelers van FC Barcelona. "We hebben een fax gestuurd naar Barcelona met ons transferaanbod: 4 kaartjes voor het Bad Bunny-concert van morgen, een jaarabonnement op ABC en een zak zonnebloempitten. We wachten vol spanning op hun reactie om de aankondiging voor te bereiden", stond geschreven bij een tweet over Yamal.

HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Bij foto's van Pedri en Raphinha in de clubkleuren was de toon van het bericht hetzelfde. "Geloof niet alles wat je ziet, vooral niet als het met Barça te maken heeft", liet de club verder weten. Dat belooft wat voor de transferzomer, die officieel nog niet eens van start is.

