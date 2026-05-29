Het wordt een beladen duel op Roland Garros. Voor haar derde ronde clash met de Russische Diana Shnaider trok de Oekraïense Oleksandra Oliynykova donderdag hard aan de bel op de persconferentie. Haar boodschap was duidelijk: haar tegenstander steunt het Russische regime.

Oliynykova weet als geen ander wat oorlog betekent. Eerder dit jaar, vlak voor de Australian Open, werd haar woonwijk in Kiev getroffen door droneaanvallen. Ze maakt al langer geen geheim van haar frustratie over de aanwezigheid van Russische tennissers op het circuit, maar donderdag ging ze een stap verder.

Bewijsstukken

Ze legde bewijs op tafel: screenshots waaruit volgens haar blijkt dat Shnaider steunbetuigingen aan Poetin heeft geliked. Daarnaast wees ze erop dat de Russin deelneemt aan evenementen van Gazprom, het Russische staatsgasbedrijf dat volgens Oekraïne mede de oorlog financiert. "In mijn ogen is dat exact hetzelfde als spelen voor Gestapo-officieren in nazi-Duitsland, op een toernooi georganiseerd door het bedrijf dat Auschwitz heeft gebouwd. Voor mij is er geen verschil", zei ze scherp.

Volgens Oliynykova dragen topsporters een grote verantwoordelijkheid. Ze noemde sommige Russische en Wit-Russische topspeelsters eerder op het toernooi al "gevaarlijke mensen met gevaarlijke overtuigingen". Wie een groot platform heeft en dat gebruikt om een oorlogvoerend regime te steunen, is wat haar betreft medeplichtig.

Meer frustratie

Oliynykova staat niet alleen in haar frustratie. Eerder greep ook haar landgenote Marta Kostyuk haar persconferentie aan om een foto te tonen van een raketinslag op honderd meter van haar huis. Volgens het Belgische Sporza willen beide speelsters benadrukken dat de oorlog nog altijd woedt, terwijl de internationale aandacht ervoor steeds beperkter wordt. "De Russen doen mee onder neutrale vlag, maar het lijkt wel weer genormaliseerd in het tennis. Er wordt eigenlijk niet meer over gesproken", aldus de Sporza-verslaggever.

Beladen clash

Shnaider liet zich niet uit haar tent lokken. Ze zei vooral in Sint-Petersburg te spelen om haar familie en fans te zien, en benadrukte dat ze gewoon tennis wil spelen. De Russin verklaarde Oliynykova niet te kennen en haar uitspraken niet goed te begrijpen. De twee treffen elkaar in de derde ronde op Roland Garros. Het belooft een beladen partij te worden. Niet alleen op de baan, maar ook erbuiten.

