Bill Belichick heeft zijn sporen meer dan verdiend in het American football. Dat getuige zijn zes Super Bowl-ringen van de NFL die hij om zijn hand draagt. Maar inmiddels gaat het niet zo lekker met de 73-jarige succescoach, die werkt op universiteitsniveau. Dat komt door velen vooral door zijn veel jongere vriendin.

De iconische Belichick is werkzaam bij de North Carolina Tar Heels, dat het nieuwe college-seizoen is begonnen met twee overwinningen en drie nederlagen. Afgelopen zaterdag verloor het team van Belichick kansloos met 10-38 van Clemson Tigers. Voor dat duel werd de 24-jarige vriendin van de coach gespot aan de zijlijn. En dat is niet voor het eerst dit seizoen. Het leidt tot onvrede onder de fans.

Tirades op sociale media

Fans beschuldigen Jordon Hudson van 'ongepast' gedrag. Met name via sociale media uiten zij hun onvrede. "Hudson lijkt nu zelfs de beslissingen te nemen. Het team wordt gemanaged door een ex-cheerleader!", schrijft iemand. En: "UNC heeft een van de slechtste beslissingen in de geschiedenis van de universiteitssport genomen. Het kost ze 50 miljoen dollar voor die oude man – en meer."

UNC has to pay Bill all $50 million if they fire him? His actions are screaming, "FIRE ME!!!" — Tracy Fay (@TracyFay2012) October 6, 2025

"Als hij te zwak is om zijn vriendin te vertellen dat ze van de zijlijn moet komen, is hij niet in staat om een ​​mannenteam te coachen. Ik ben dol op UNC, maar dit is er één te veel!" klaagt iemand.

Belichick blijft de rust zelve

Ondanks de stroeve start van het seizoen raakt Belichick niet in paniek. De 73-jarige coach is natuurlijk gepokt en gemazeld. Kijk maar naar zijn erelijst: zes keer won hij de Super Bowl als hoofdcoach van New England Patriots, twee keer was hij als assistent de winnaar. "We moeten dingen gewoon beter doen", was het glasheldere advies van Belichick aan zijn spelers. Fundamentele fouten zijn ons grootste probleem", aldus de coach. En hij wil ook vasthouden aan zijn basisopstelling: "De beste spelers spelen mee – ongeacht hun leeftijd."