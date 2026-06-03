De torenhoge prijzen voor de WK-tickets hebben veel losgemaakt in de voetbalwereld. KNVB-voorzitter Frank Paauw heeft inmiddels gereageerd op de situatie. "Er komt nog een hele komeetstaart achteraan van andere kosten die ook erg hoog zijn bij dit WK in Amerika", stelt Paauw.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino verklaarde onlangs de hoge kosten voor supporters. Volgens de Zwitser heeft dat te maken met het feit dat er inkomsten nodig zijn om de komende 47 maanden te financieren. Paauw had het óók graag anders gezien. "We hebben bij de FIFA aangegeven dat we graag een verlaging of een extra categorie hadden gezien. Mede daardoor is er wel een extra categorie met tickets van zestig dollar toegevoegd", beweert Paauw in gesprek met Voetbal International.

Begrip voor FIFA

Tóch begrijpt Paauw het enigszins wel. "Zonder de indruk te wekken dat we de FIFA verdedigen, snap ik wel waar het vandaan komt. Het cultuurverschil speelt mee. Mijn jongste zus woont al veertig jaar in Amerika en goede vrienden wonen in Colorado. Ik kom er regelmatig. De prijzen voor topevenementen zijn daar per definitie hoger. Een nichtje van mij uit Amerika is naar Taylor Swift geweest, maar dan wel in Amsterdam. Met vlucht en verblijf was dat goedkoper dan naar Taylor Swift in San Francisco."

Uiteindelijk bepaalt de FIFA dat de kaarten liefst tien keer zo duur zijn als vier jaar geleden in Qatar, maar volgens de voorzitter van de KNVB heeft dat ook te maken met de marktwerking. "Het gros verkopen ze uiteindelijk niet aan supporters die meereizen uit de landen, maar aan Amerikanen en gevestigde immigranten die graag naar hun ploeg willen kijken. Dus dan wordt het een kwestie van marktwerking", vervolgt hij.

'Ageren tegen hoge prijzen'

Ondanks het begrip heeft Paauw zijn mening wel laten doorschemeren aan de voetbalbond. "De marktwerking betekent niet dat wij het ermee eens zijn. Wij ageren tegen de hoge prijzen. Wij blijven aandacht vragen voor toegankelijkheid voor supporters. Hotels, vervoer, eten; er komt nog een hele komeetstaart achter vandaan van andere kosten die ook erg hoog zijn bij dit WK in Amerika", besluit Paauw.

WK voetbal

Het WK voetbal gaat bijna van start. De allereerste wedstrijd van het eindtoernooi wordt gespeeld op 11 juni, terwijl Oranje op 14 juni begint. De ploeg van Ronald Koeman start met een wedstrijd tegen Japan, gevolgd door duels met Zweden en Tunesië.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover