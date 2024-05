Femke Bol volgt voorbeeld Jutta Leerdam en hoopt taboe te doorbreken: 'Veel vrouwen hebben er last van'

Femke Bol en Vivianne Miedema treden in de voetsporen van Jutta Leerdam. Ze vragen aandacht voor een probleem onder vrouwelijke sporters en hopen daarmee een taboe te doorbreken: "Ik voel me soms onzeker als ik een licht sportbroekje draag."

Bol plaatste een bericht op Instagram naar aanleiding van Wereld Menstruatiedag. Op die dag wordt er actie gevoerd om het taboe rondom menstruatie te doorbreken en ook de atleet doet een duit in het zakje.

Onzeker

In een campagne met Always, een merk dat hygiëneproducten als maandverband produceert, zegt Bol het volgende: "Om optimaal te kunnen presteren, is het voor mij belangrijk dat ik me tijdens het trainen zelfverzekerd voel in m'n lichaam. Helaas zijn er veel vrouwen die last hebben van menstruatieangst, wat hun prestaties negatief beïnvloed. Met de nieuwe campagne willen we dit probleem bespreekbaar maken en aanpakken, zodat niets ons weerhoudt tijdens het sporten."

Vivianne Miedema

Ook voetballer Vivianne Miedema maakt het probleem bespreekbaar. "Wanneer ik ongesteld ben, voel ik me soms onzeker over het dragen van lichte sportbroekjes of het niet halen van mijn norm", geeft ze toe. "Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we iedereen blijven aanmoedigen om te sporten." Ook de speler van Arsenal deelt dit in samenwerking met Always, dat producten gaat doneren op sportcentra en het Olympisch dorp.

Jutta Leerdam

Hoewel het bericht van Bol dus een commerciële achtergrond heeft, zijn menstruatieklachten wel degelijk een probleem voor sporters. Schaatser Jutta Leerdam was er na haar wereldbekerwinst op de 1000 meter in het Canadese Calgary eerder open over. Toen ze na de wedstrijd werd geïnterviewd door de NOS, werd het interview snel afgebroken doordat Leerdam duizelig en licht in haar hoofd werd. Later legde ze uit dat dat door haar menstruatie kwam.

"Ik was zaterdag heel erg ongesteld en heb veel bloed verloren. Ik was er deze keer zo ziek van", deed de schaatsster bewust een boekje open. "Ik wilde het eigenlijk ook nog zeggen voor de camera, want het is wel een ding in de sport." Gelukkig voelt Leerdam weinig ongemakt bij het spreken over menstruatie. "Ik kom uit een heel open familie, alles is bespreekbaar bij ons. Daardoor ben ik er heel makkelijk in."

'Helemaal uitgeschakeld'

"Als je bij een bij een belangrijk toernooi niet fit bent door dit, is dat eigenlijk supermoeilijk, want je kan er niks aan doen", vervolgt ze. "Zaterdag lag ik op bed, was ik helemaal uitgeschakeld. Zondag moest ik op het hoogste niveau presteren. Voor mezelf is het mooi dat ik me kon herpakken. Ondanks het feit dat ik er best onzeker van word, want je bent niet fit."

Zo krijgen de fysieke klachten ook mentale gevolgen. "En ik had er geen invloed op. Dat haat ik. Eens in de zoveel keer dat ik die maandelijkse cyclus heb, is het heel heftig", zei Leerdam eind 2022.