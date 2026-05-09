Nicolás Keenan staat in Nederland vooral bekend als 'man van' premier Rob Jetten. Maar de Argentijnse hockeyer had daarvoor een andere liefde, zo onthulde hij onlangs in het blad L'HOMO. Inmiddels is er een naam opgerakeld.

In 2017 kwam Keenan naar Nederland met de ambitie om een betere hockeyer te worden. "De Olympische Spelen waren mijn droom. Om dat niveau te halen moest ik in de beste competitie ter wereld spelen, en dat is die van Nederland. Maar naarmate de jaren vorderden, werd ik verliefd op de cultuur, op jullie directheid, op hoe mooi het platteland is. En ik werd niet lang daarna ook verliefd op een Nederlands meisje", zei hij in het openhartige interview.

In datzelfde gesprek deed Keenan uit de doeken biseksueel te zijn. Zijn relatie met de Nederlandse strandde uiteindelijk na vier jaar. Lang was onduidelijk om wie het ging, maar roddelblad Privé zocht in de krochten van het internet naar een naam. Die vonden ze. Het gaat volgens hen om Fleurine de Bruijn, die inmiddels in Barcelona woont. Zij weigerde in gesprek te gaan met het eerder genoemde medium.

Bekende hockeyvriendin

De Bruijn hockeyde in het verleden bij Klein-Zwitserland, de club waar de Argentijn nog altijd actief is. Ook lijkt ze - afgaande op foto's op sociale media - goed bevriend met Pien Dicke, die in 2024 olympisch kampioen werd met de Nederlandse hockeyvrouwen.

Foto's samen

Wie goed rond speurt op de Instagram van Keenan ziet nog foto's samen met zijn ex-vriendin. "Vakantie met haar", staat bij een foto in het Argentijnse Pinamar beschreven. De twee zouden volgens het roddelblad nog altijd goed met elkaar overweg kunnen ondanks hun gestrande relatie.

Verloving met Rob Jetten

Sinds 2023 is Keenan samen met D66-politicus Rob Jetten. Destijds zat de Argentijn nog in de kast. De Nederlandse minister-president hielp hem bij zijn outcoming. "Rob heeft me ontzettend geholpen bij het volledig accepteren van mijn identiteit", zei hij in het eerdere interview. Vorig jaar kondigden de twee hun verloving aan.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover