Bondscoach Ronald Koeman gaat er met Oranje op het WK alles aan doen om wereldkampioen te worden. Op de achtergrond speelt er het nodige met zijn zieke vrouw Bartina. Het zorgt ervoor dat de mannen van Vandaag Inside mild zijn in hun oordeel over hem. "Je ziet dat ze kwetsbaar is."

"Bij heel die WK-sfeer zou wel een bondscoach mogen zijn die ook een beetje enthousiast is", trapt sportmarketeer Chris Woerts af in Vandaag Inside. Daar was de tafel het niet mee eens. "Hij heeft een hoop meegemaakt met zijn zieke vrouw, dat gaat niet in de koude kleren zitten", reageert René van der Gijp. Bartina Koeman lijdt aan een chronisch zieke vorm van kanker. Zelf heeft Koeman ook ooit een hartaanval gehad.

"Dat zal misschien een beetje meetellen ook", denkt presentator Wilfred Genee. "Maar toch, om de stemming in Nederland te krijgen heb je ook een beetje enthousiasme nodig", vindt Woerts. "Ik denk dat die man heel veel zorgen heeft", gaat Johan Derksen er op in. "Maar dan moet hij niet mee gaan naar het WK", is de reactie van de sportmarketeer.

'Je ziet dat Bartina Koeman heel kwetsbaar is'

In het programma wordt het interview met Bartina Koeman bij Radio 538 aangehaald. "Je ziet dat ze heel kwetsbaar is", oordeelt Genee. "Als je deze thuissituatie hebt, dan heb je geen zin om discussies aan te gaan met journalisten over een vervelend ego uit Volendam", gaat Derksen verder, doelend op de situatie met Joey Veerman. "Daar heeft hij geen zin in, hij heeft wel andere dingen aan zijn hoofd."

"Het plezier kan er een heel klein beetje uitgestroomd zijn", denkt Van der Gijp. "Dat kan ik me ook wel voorstellen. Het was een echte aardige en vrolijke gozer. Hij nam z'n voetbalcarrière echt wel serieus. Koeman was nooit de allerfitste, hij had altijd wel iets van overgewicht. Hij hield van een drankje, hij hield van lekker eten. Dat doet hij nu nog", aldus Gijp. "Jij hebt gelijk met zijn overgewicht, maar je ziet nu als hij zorgen heeft: hij is nog nooit zo mager geweest als nu", stelt Derksen.

