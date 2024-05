Frank Rijkaard zet zijn luxe villa in Amsterdam te koop en kan enorme winst maken

De prachtige villa van Frank Rijkaard staat te koop. De voormalig voetballer en trainer, die als speler met het Nederlands elftal in 1988 het EK voetbal won, wil er wel een fors bedrag voor vangen.

In 2016 kocht de nu 61-jarige Rijkaard de villa aan de Apollobuurt in Amsterdam voor vier miljoen euro, zo weet Bekende Buren. De vraagprijs acht jaar later verraadt dat er dikke winst gemaakt kan worden als het huis wordt verkocht. De vraagprijs is 8,8 miljoen euro, ruim het dubbele van het bedrag dat Rijkaard en zijn vrouw jaren geleden betaalden.

De buitenkant van de villa van Frank Rijkaard © Bekende Buren

Voor al die miljoenen krijg je dan ook wel wat moois met een huis van 560 vierkante meter. Zo zijn er maar liefst vijf badkamers, een thuisbar, mediaruimte, een complete gym en zelfs een lift die je naar de bovenste verdieping helpt. Er is één nadeel: het energielabel. Volgens Pure Luxe is het energielabel E, wat betekent dat de energiekosten van het stulpje vrij hoog zijn. Maar dat kan er vast vanaf als je het geld hebt om op Rijkaards woning te bieden.

Weinig in de media

Rijkaard was als voetballer enorm succesvol, met naast de EK-winst ook drie de Champions League/Europacup I. Hij speelde voor Ajax, Sporting Club de Portugal, Real Zaragoza en AC Milan, waarna hij bij Ajax afscheid nam met het winnen van de Champions League. Als speler trainde hij het Nederlands elftal, Sparta Rotterdam, FC Barcelona, Galatasaray en de nationale ploeg van Saoedi-Arabië. Zijn laatste klus als trainer was alweer in 2013.

De voetballerij lijkt Rijkaard vaarwel te hebben gezegd. Incidenteel laat hij zijn gezicht nog eens zien, In gesprek met het tijdschrift Helden liet hij eerder dit jaar weten dat hij er niet aan denkt om terug te keren in de voetbalwereld. Dat zou hij alleen doen als iemand die hem dierbaar is, vraagt of hij wil sparren. Als tv-analist hoeven programma's hem sowieso niet te bellen. "Ik voel me niet geroepen om al die onzin die ik in de kroeg tegen mijn vrienden verkondig ook op tv uit te kramen."