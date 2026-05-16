Afgelopen maandag waren de UNFP-awards in Frankrijk. Dit is een gala voor het Franse voetbal, waarbij onder meer de beste speler van het jaar bekend wordt gemaakt. Het meest opvallende koppel op de rode loper was waarschijnlijk FC Metz-speler Tahirys dos Santos en zijn vriendin Coline.

Het koppel was tijdens oud en nieuw betrokken bij de cafébrand in het Zwitserse Crans-Montana. Daarbij kwamen 41 mensen om het leven en raakten 119 mensen gewond, waaronder Dos Santos en zijn vriendin.

Dos Santos kreeg het voor elkaar om uit het brandende café te ontsnappen, maar rende terug naar binnen om zijn vriendin te redden. Dit lukte hem, maar beiden liepen tweedegraadsbrandwonden op. Vooral Coline was er slecht aan toe, want zij werd een week lang in een kunstmatige coma gehouden.

Goed nieuws

De pas 19-jarige voetballer werd een held in Frankrijk na zijn heldhaftige daden in Zwitserland. Hij speelt voor het tweede elftal van Metz en kon een paar maanden na de horroravond in Zwitserland zijn handtekening zetten onder zijn eerste profcontract bij de Franse club.

UNFP-awards

Tijdens de uitreiking was het vooral landskampioen Paris Saint-Germain dat met de prijzen naar huis ging. Ousmane Dembélé werd voor het tweede jaar op rij verkozen tot beste speler van de Ligue 1. Hij won ook de prijs voor het doelpunt van het jaar. Ook de jonge speler van het jaar won in 2025 de prijs al. Dat was Desiré Doué.

Dit seizoen was RC Lens de grote uitdager van PSG in Frankrijk. Dat is ook terug te zijn in de individuele prijzen, want Robin Risser werd uitgeroepen tot beste doelman van de Franse competities, terwijl Pierre Sage de beste trainer van de Ligue 1 werd.

