Paris Saint-Germain had alleen op papier nog tweede kunnen worden in de Franse competitie, maar maakte woensdagavond aan het laatste restje twijfel een einde. Op bezoek bij de enig overgebleven concurrent RC Lens stelde PSG de landstitel in Frankrijk veilig.

Paris Saint-Germain is voor de vijfde keer op rij kampioen van de Ligue 1 geworden. De ploeg van trainer Luis Enrique won de topper tegen RC Lens met 2-0 en kan in de laatste speelronde niet meer worden ingehaald. Voor PSG is het de veertiende titel in de Ligue 1. Sinds 2013 werd de club alleen in 2017 (AS Monaco) en in 2021 (Lille) geen kampioen.

Kvaradonna

Khvicha Kvaratskhelia, ook wel Kvaradonna genoemd, scoorde voor PSG na bijna een halfuur. Op aangeven van Ousmane Dembélé kreeg hij de bal, speelde zich vrij en schoot laag in de linkerhoek raak. Lens kon vlak voor de rust nog op gelijke hoogte komen, maar het schot van Wesley Saïd werd uit het doel gehouden door Matvey Safonov. De thuisploeg deed er alles aan om gelijk te komen, maar het was PSG dat in de extra tijd via een fraai schot van Ibrahim Mbaye nog eens scoorde.

Laatste kans verkeken

Lens had alleen nog een theoretische kans om PSG van de titel te stoten, maar had dan met ruime cijfers moeten winnen van de club uit de hoofdstad. In dat geval was het gat drie punten geworden met nog een duel te gaan. Daarin had PSG dan opnieuw met grote cijfers moeten verliezen bij stadsgenoot Paris FC en Lens had dan ook wederom met grote cijfers moeten winnen bij Olympique Lyon.

Champions League en bekerfinale

Op 30 mei staat de club in de finale van de Champions League in Boedapest tegen Arsenal. PSG is de titelverdediger. Voor Lens is er naast de tweede plaats nog een prijs te halen in het slot van het seizoen. De roodgele club staat in de finale van de Coupe de France. In de Franse bekerfinale is OGC op 22 mei de tegenstander. PSG werd al in de vierde ronde uitgeschakeld door Paris FC.

