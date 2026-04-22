Tahirys Dos Santos is niet een naam die direct tot de verbeelding spreekt, maar het verhaal van deze 19-jarige middenvelder is bijzonder. Vier maanden geleden redde hij zijn vriendin uit een brandend café, raakte zelf zwaargewond maar tekende deze week wél zijn eerste profcontract bij de Franse voetbalclub FC Metz.

"Stalen mentaliteit, granaatappelkleurig hart", schrijft FC Metz op haar eigen website bij de ondertekening van het contract. "Dos Santos belichaamt perfect het motto van de club", vervolgen zij. Daarbij doelen ze uiteraard op zijn heldhaftige daad afgelopen winter. Het was een nieuwjaarsfeest op 31 december 2025 toen het noodlot toesloeg.

Heldhaftige daad

De voetballer was met zijn vriendin feest aan het vieren in een club in Zwitserland. Een brand ontstond en uiteindelijk kwamen 41 mensen om het leven. Dos Santos niet, want hij kon zichzelf snel in veiligheid brengen. Maar toen hij dat was, zag hij dat zijn vriendin niet in zijn bijzijn was en besloot met gevaar voor eigen leven terug te gaan.

Een heldhaftige actie mét resultaat, want hij wist ook zijn virendin te redden uit de brand. Daarbij liep hij wel zware verwondingen op. Maanden moest hij revalideren van de verwondingen, maar hij kwam er bovenop. In april mocht hij alweer wat minuten maken voor het reserveteam van FC Metz. Nu tekent hij een contract bij die club, waar hij al vanaf zijn achtste speelt.

Une signature chargée d'émotion ♥️ pic.twitter.com/4ZoeFzVqw8 — FC Metz ☨ (@FCMetz) April 20, 2026

Emotionele dag

"Een emotionele handtekening", schrijft Metz boven de aankondiging. Maar ook Dos Santos reageert geëmotioneerd op het geweldige nieuws. "Ik ben ontzettend blij en trots dat ik mijn eerste profcontract heb getekend. Het is de bekroning van vele jaren hard werken, opoffering en vastberadenheid. Dit moment heeft een speciale betekenis na de maanden die ik in het ziekenhuis heb doorgebracht", schrijft hij.

Het heeft hem sterker gemaakt, omschrijft hij. "Deze beproeving heeft me geleerd nooit op te geven. Ik wil mijn ouders vanuit de grond van mijn hart bedanken. Tot slot wil ik iedereen die nog steeds vecht, mijn steun betuigen. Verlies nooit de hoop", richt hij zich tot de overige slachtoffers van de brand.

Dos Santos zal met FC Metz niet op het hoogste niveau uitkomen, de club gaat degraderen uit de Ligue 1 waar ze momenteel op de laatste plaats staan. Hij tekent een contract voor één jaar en hoopt in dat jaar natuurlijk direct weer te promoveren.