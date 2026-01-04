Er zijn meer details naar buiten gekomen over de manier waarop FC Metz-voetballer Tahyris dos Santos gewond raakte tijdens de brand in Zwitserland. De jonge voetballer stond zelf al buiten, maar is terug naar binnen gegaan voor een ware heldendaad.

Het tragische ongeval in het Zwiterse Crans-Montana legde een zwarte sluier over de oud & nieuwviering wereldwijd. In een bar ontstond een grote brand, waarschijnlijk doordat vuurwerk op flessen drank te dicht bij het plafond was gekomen. Door de brand lieten veertig mensen het leven en raakten meer dan 100 mensen gewond. Later kwam ook naar buiten dat Dos Santos bij het ongeluk gewond was geraakt. Hij speelt voor het tweede elftal van de Franse Ligue 1-club FC Metz.

Le #FCMetz a la douleur d’annoncer que Tahirys Dos Santos, joueur stagiaire du club, a été blessé lors de l’incendie survenu à Crans-Montana.



L'ensemble du club unit ses pensées pour les adresser à Tahirys, dans ces heures où il combat la souffrance. — FC Metz ☨ (@FCMetz) January 1, 2026

Heldendaad

Bij het Franse BFM TV gaf Christophe Hutteau, spelersmakelaar van Dos Santos, meer details over hoe de speler betrokken raakte bij het ongeval. De Franse voetballer was met zijn twee jaar oudere vriendin Coline en wat vrienden op vakantie in het Zwitserse Crans-Montana. Daar ging de groep oud en nieuw vieren in de bar waar de brand uitbrak. Dos Santos wist zelf snel buiten te komen toen het noodlot toesloeg. Hij kreeg buiten echter te horen dat zijn vriendin nog binnen was. Daarop besloot hij direct terug naar binnen te gaan.

Dos Santos ging terug om zijn vriendin te redden en dat lukte. Beide kwamen echter wel zwaargewond buiten. Dos Santos ligt in het ziekenhuis van Stuttgart. Hij is, volgens Franse media, voor dertig procent verbrand en heeft een hoofdblessure. Zijn vriendin Coline is ook zwaargewond en ligt op dit moment in het ziekenhuis van Antwerpen. Hutteau laat tegenover de Franse TV weten dat Dos Santos 'niet alleen moet worden gezien als slachtoffer, maar ook als held'.

FC Metz

Ook Dos Santos zijn club Metz bracht al een statement naar buiten over de verdediger, waarin voor het eerst bekend werd gemaakt dat hij bij de brand betrokken was. De Zwitserse president Guy Parmelin noemde de brand in Crans-Montana 'een van de ergste tragedies' die Zwitserland ooit had meegemaakt.