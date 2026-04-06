Mikky Kiemeney en Frenkie de Jong vieren Pasen dit jaar op het strand. De vrouw van de voetbalster deelt op haar Instagram een aantal plaatjes vanuit het zonnige Barcelona tijdens de feestdagen.

Kiemeney en De Jong wonen al sinds 2019 in Barcelona, sinds de voetballer de overstap maakte van Ajax naar Catalonië. Sinds ze in Barcelona wonen is het gezin ook uitgebreid met hun twee zoontjes Miles en Mason. In de zeven jaar dat ze in de Spaanse stad wonen, heeft het gezin al meerdere keren Pasen gevierd in Barcelona. Dit jaar is het echter wel erg goed weer. Kiemeney en De Jong brengen hun Eerste Paasdag namelijk door op het Spaanse strand.

De Jong en Kiemeney hebben een handdoekje meegenomen naar het strand en lezen een boekje in de zon. Op de foto's zijn de kinderen niet te zien, dus lijkt het alsof ze een dagje samen hebben. Kiemeney deelt ook een aantal foto's van haar outfit tijdens de stranddag. Daarop krijgt ze een aantal positieve reacties. Zo reageert De Jong zelf met hartjesogen en ook voormalig Miss Nederland Kelly Weekers is onder de indruk van de zonnige foto's van Kiemeney. Net als de vriendinnen van Davy Klaassen (Ajax) en Cody Gakpo (Liverpool).

Blessure van Frenkie de Jong

Voor de 28-jarige De Jong komt het stranddagje met zijn vrouw als een welkome ontsnapping na een moeilijke periode. In februari liep de middenvelder een hamstringblessure op, waardoor hij een aantal wedstrijden van zijn club FC Barcelona moest missen. Het Champions League-tweeluik met Newcastle United ging bijvoorbeeld aan hem voorbij, maar ook voor de interlanderperiode met het Nederlands elftal moest De Jong zich afmelden.

Zijn rentree op het veld maakte De Jong nog niet. Toch lijkt dit binnenkort wel weer te gaan gebeuren. Zo hervat hij deze week de groepstraining en is de verwachting dat hij aankomend weekend weer inzetbaar zal zijn voor de Catalanen. In de komende weken wacht Barcelona het tweeluik met Atlético Madrid in de Champions League en de stadsderby tegen Espanyol.