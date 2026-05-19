Luke Littler heeft op slechts 19-jarige leeftijd al veel bereikt, wat menigeen nooit zal bewerkstelligen. De jonge topdarter rijgt de ene na de andere prijs aaneen, en dat is dit jaar ook zeker niet anders. Voor zijn unieke prestaties in de sport werd hij dinsdag op een bijzondere manier in het zonnetje gezet door prins William.

Luke Littler is dit jaar bezig aan een ongekend sterk seizoen. Begin dit jaar won hij voor de tweede keer op rij, en vervolgens pakte hij ook de winst bij een aantal andere Majors. Zo won hij de Masters, de UK Open en plaatste hij zich met speels gemak voor de play-offs in de Premier League. Dat hij al zo veel heeft bereikt op zijn jonge leeftijd, leidde tot een unieke onderscheiding van niemand minder dan de Britse prins William.

'Een onverwachte eer'

Dinsdag werden er op het bekende Windsor Castle liefst 66 mensen onderscheiden door prins William, voor hun unieke prestaties binnen verschillende vakgebieden. Daarvan was Littler één van de bekendste namen. Hij werd benoemd tot lid van de Orde van het Britse Rijk (OBE). Gekleed in een net pak ontving hij die onderscheiding van de prins, voor al zijn prestaties in de dartsport.

Toen eerder al bekend werd gemaakt dat Littler de unieke onderscheiding zou krijgen, was hij daar behoorlijk blij mee. "Dit is een geweldige en overwachte eer, maar ik ben er ontzettend dankbaar voor", liet de wereldkampioen darts toen optekenen.

Stormachtige opkomst

"Het ontvangen van zo'n erkenning had ik nooit voor mogelijk gehouden en het is een moment om trots op te zijn", vervolgde Littler. "Het is ongelooflijk wat ik voor mijn sport heb gedaan. Ik ben blij, mijn familie is blij en ik kan niet wachten om de prijs in ontvangst te nemen." Naast Littler werden ook enkele andere sporters als voetbalster Ella Toone onderscheidden.

Sinds de stormachtige opkomst van Littler aan de oche behaalde hij het ene na het andere succes. Vooral door zijn erg jonge leeftijd is hij voor veel mensen een soort rolmodel geworden. Wel is hij meermaals in opspraak gekomen met zijn opmerkelijke gedrag. Donderdag komt hij nog in actie bij de laatste avond in de Premier League voor de play-offs. Dan neemt hij het op tegen Josh Rock. Bij de twee vloertoernooien van deze week liet Littler, zoals gebruikelijk is dit jaar, verstek gaan.

