Dit is Rico Verhoeven: nationale knuffelbeer, die al jaren domineert als kickbokser, staat voor huwelijk met tweede liefde

De naam Rico Verhoeven (35) doet natuurlijk bij veel mensen een belletje rinkelen. Hij is al jarenlang wereldkampioen zwaargewicht bij kickboksorganisatie Glory. Maar Verhoeven is veel meer dan een kickbokser. Hij is ook de nationale knuffelbeer die binnenkort voor de tweede keer gaat trouwen.

Al van jongs af aan is Verhoeven bezig met vechtsport. Niet gek, aangezien vader Jos zelf tweevoudig Nederlands kampioen Kyokushin was. Hij nam kleine Rico bij de hand en leerde hem de technieken. De appel viel dus niet ver van de boom bij de familie Verhoeven, het vechtsportbloed stroomde ook door Rico's aderen.

Overlijden vader

Verhoeven senior maakte het succes van zijn zoon bij Glory maar deels mee. Zoonlief debuteerde daar eind 2012, won een jaar later van zijn grote voorbeeld Peter Aerts en pakte midden 2014 zijn eerste wereldtitel ten koste van Daniel Ghita. De vader van Verhoeven leed aan de ziekte van Alzheimer en kreeg in 2017 euthanasie. Ieder jaar staat de kickbokser nog stil bij zijn overlijden. "Jouw discipline om iets te bereiken kende geen grenzen", schreef hij onlangs nog.

Hegemonie wereldkampioen Verhoeven

Toen zijn vader overleed, had Verhoeven al vijf keer zijn wereldtitel succesvol verdedigd. Dat zou hem daarna nog zesmaal lukken tegen onder anderen Badr Hari en Jamal Ben Saddik. Ook was Verhoeven in maart 2024 de beste op de Grand Prix van Glory, een achtmanstoernooi met alleen maar zwaargewichten. Daar won hij de titel én 500.000 dollar.

Gevecht van de eeuw

Toch waren er veel vechter die overtuigd waren de ongenaakbare Rico Verhoeven van zijn troon te stoten. Onder wie Badr Hari. 'Het gevecht van de eeuw', zoals het werd betiteld, eindigde echter in mineur na een armblessure van Hari. "Zo wil ik eigenlijk niet eindigen", zei Verhoeven. "Maar het is zoals het is." Hari wilde een rematch, alleen zover kwam het nooit meer.

In de ring dan, want voor het tv-programma House of GLORY stonden Verhoeven en Hari nog wel tegenover elkaar. Als trainers welteverstaan. Beide iconen kregen een groep talentvolle kickboksers onder hun hoede en de winnaar mocht het opnemen tegen Endy Semeleer, de wereldkampioen van het weltergewicht. Anwar Ouled-Chaib uit kamp Hari won, dus nam de Marokkaanse vechter toch enigszins revanche.

Ruzies met Ben Saddik

Zo nu en dan wankelde Verhoeven ook in de ring. Tegen Jamal Ben Saddik bijvoorbeeld. In 2021 raakte de Belgisch-Marokkaanse vechter Verhoeven op zijn linkeroog. "Ik werd te slordig en gepakt op mijn oog. Tijdens het gevecht begon het te zwellen en sloot het", blikte Verhoeven ooit terug. "Maar ik maakte hem af in de vierde ronde, dus eind goed al goed."

Maar niet alleen de gevechten tussen Verhoeven en Ben Saddik haalden de headlines. Regelmatig zoeken de twee vechtersbazen verbaal en lichamelijk de confrontatie met elkaar op, ook buiten gevechten. Zo sprak Verhoeven zich meermaals uit over het dopinggebruik van Ben Saddik en probeerde laatstgenoemde de Nederlander te schoppen tijdens de Grand Prix, waar hij niet aan meedeed. Het leverde Ben Saddik een schorsing van zes maanden op.

'Ik sla je de hele ring door'

Ben Saddik was niet de enige met wie Verhoeven het (verbaal) aan de stok kreeg. Hesdy Gerges vond tijdens het titelgevecht tussen Verhoeven en Badr Hari dat de Marokkaan aan de winnende hand was. Dat riep hij dan ook door de perszaal. "Vriend, wat wil jij dan?", ontplofte Verhoeven. "Je moet gewoon je mond houden. Of je handschoen aantrekken en dan sla ik jou ook de hele ring door", riep The King of Kickboxing. "Ga in een hoekje zitten, aandachtszoeker."

Ondernemer en acteur

Ook het verbale gevecht won Verhoeven dus, net als bijna al zijn partijen bij Glory: 26 zeges (tien via KO) en één nederlaag. Zijn pure dominantie heeft ervoor gezorgd dat Verhoeven zich in de afgelopen jaren ook bezig is gaan houden met andere zaken. Hij zegt dan ook in vele interviews ondernemer en acteur te zijn. Zo heeft hij een eigen merk (RV), een gezondheidsapp en restaurant: Mood. Als acteur speelt hij in onder meer Black Lotus, Undercover en Bon Bini Holland 3.

Tweede huwelijk

Rico Verhoeven is vader van drie kinderen: dochters Mikayla en Jazlynn en zoon Vince. Die kreeg hij alledrie met zijn ex-vrouw Jacky Duchenne, van wie hij in 2020 na dertien jaar samen te zijn geweest scheidde. "Het voelt gewoon aan als een verlies", erkende Verhoeven over zijn scheiding in Rooijakkers over de Vloer. "Het is iets wat ik zelf heb meegemaakt en wat ik mijn kinderen wilde besparen."

Verhoeven en zijn ex groeiden uit elkaar, dus besloten ze er een punt achter te zetten. Op Valentijnsdag 2022 maakte de kickbokser zijn nieuwe liefde bekend: personal trainer en influencer Naomy van Beem. Inmiddels zijn de twee 2,5 jaar gelukkig, hebben ze een droomhuis gekocht én zijn er trouwplannen.

