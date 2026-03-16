Joan Laporta is herkozen als president van FC Barcelona. Na het goede nieuws beloofde de Spaanse zakenman goede jaren voor de Catalanen, waar onder anderen Oranje-international Frenkie de Jong speelt. "Niemand zal ons stoppen", aldus de herkozen president.

FC Barcelona verkeerde de afgelopen jaren in financiële moeilijkheden. Er gingen zelfs geruchten dat de club De Jong zou willen verkopen om de financiële gaten te dichten. Uiteindelijk heeft de Nederlander afgelopen jaar zijn handtekening gezet onder een contractverlenging tot 2029. De financiële moeilijkheden zijn volgens Laporta dan ook verleden tijd.

In zijn overwinningsspeech beloofde hij volgens BBC onder meer het eerste elftal te versterken en de verbouwing van Camp Nou af te ronden. De Spanjaard kreeg met 68 procent een ruime meerderheid van de stemmen, tegenover 30 procent voor zijn concurrent Victor Font. De overige twee procent van de stemmen werd ongeldig verklaard.

'Spannende jaren'

"Niemand zal ons stoppen", beloofde Laporta tijdens zijn overwinningsspeech. "Er liggen spannende jaren in het verschiet. Het zullen de beste jaren van ons leven zijn. Dit is een fantastische club, waar de leden hun voorzitter en raad van bestuur kiezen. Een unieke club in de wereld, werkelijk buitengewoon." De Catalanen zijn momenteel koploper in La Liga, met vier punten verschil ten opzichte van aartsrivaal Real Madrid, de huidige nummer twee.

WK voetbal met Oranje

Van 11 juni tot 19 juli vindt het WK voetbal plaats in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Nederland speelt tijdens de komende interlandperiode oefenduels tegen Noorwegen op 27 maart en tegen Ecuador op 31 maart. Vrijdag wordt de definitieve selectie voor de oefenduels bekendgemaakt, waarna de spelers maandag samenkomen. De Jong zal de oefenduels naar alle waarschijnlijkheid moeten missen wegens een hamstringblessure.