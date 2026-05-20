Wim Kieft bivakkeert momenteel op Curaçao. Daar is het niet alleen maar genieten voor de 63-jarige oud-topvoetballer, hij moet dagelijks aan het werk. Dat heeft zijn weerslag op de voormalig spits. "Dan gaat het licht uit."

Kieft stak met René van der Gijp, schrijver Michel van Egmond en zaakwaarnemer Rob Jansen de Atlantische Oceaan over in het kielzog van Vandaag Inside. Net als het populaire programma komt er (bijna) dagelijks een podcast vanaf Curaçao. Dat hakt er flink in bij de Europees kampioen van 1988, die doorgaans ook vroeg wakker is.

Het gezelschap ging uiteten op het eiland en dat voelde Kieft wel. "Ik vond het hartstikke gezellig", zegt hij in KieftJansenEgmondGijp. "Maar het kan niet zo zijn dat we de tol van het harde werken nu al betalen. Ik lag om 22.00 uur in bed. Het licht ging uit", is de oud-voetballer eerlijk. "Maar dat gaat het altijd bij mij rond die tijd. Eigenlijk al om een uur of 18.00 uur, maar ik vind het dan zo onbeleefd om niet te gaan."

Wim Kieft geniet in de zon

Kieft is in de paar dagen dat hij op Curaçao zit al flink bruiner geworden, merken zijn podcastvrienden op. "Daar kan ik ook niks aan doen, dat werd mijn vader ook altijd. Naarmate ik steeds ouder word, word ik ook steeds bruiner", aldus Kieft, die nog zijn ritme deelt om in de zon te gaan. "Ik pak steeds een half uurtje, beetje opbouwen daarin. Ik smeer me in met factor 50. Hier verbrand je als een gek."

Leesbrilletjes sneuvelen

Wat wel een probleem begint te worden voor Kieft, is het aantal leesbrillen dat de Europees kampioen van 1988 nog op voorraad heeft. "Dat begint precair te worden", merkt Van Egmond op nadat de oud-voetballer vertelt dat hij er nog twee in bezit heeft. "Ik had drie zwarten en twee blauwen. Nu heb ik er nog precies één, de ander ligt thuis in een doosje. Die bewaar ik voor nood."

Kieft zal over een paar dagen zijn vrouw Suzanne verwelkomen op Curaçao. Hij kreeg al een boos telefoontje van het thuisfront. "Nu beticht ze mij ervan dat ik haar brillen heb meegenomen, dat zou best kunnen."

