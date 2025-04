Geïrriteerde Jutta Leerdam zet 'doorgeslagen' vriend Jake Paul op z'n plek: 'Weet je nog hoe dat voelt?'

Jutta Leerdam en Jake Paul zijn hét showbizzkoppel van dit moment. Maar net als in elke relatie zijn er ook in die van hen wel eens irritaties. Dat wordt pijnlijk duidelijk in de nieuwe aflevering van Paul American. De Nederlandse schaatskampioene heeft even genoeg van haar vriend.

In de derde aflevering van de realityserie van de familie Paul bezoeken Jutta en Jake de fabriek van W, een deodorantmerk van de Amerikaanse vechter en entertainer. Ze gaan er in stijl naartoe, in een privévliegtuig.

Het ritje in de jet begint nog goed. Leerdam geeft haar vriend een liefdevolle kus als ze plaats hebben genomen in hun stoelen. Maar al snel slaat de sfeer om. Paul blijft namelijk maar flauwe grappen maken over W.

Irritatie

Hij lacht er zelf hard om, maar de topschaatsster kijkt hem geïrriteerd aan en negeert hem vooral. "Ben je me beu", vraagt Jake aan haar. "Ja, ik ben er wel klaar mee", reageert de Nederlandse. "Sorry", zegt haar vriend.

'Doe normaal'

Hij verdedigt zichzelf door te zeggen dat hij zich zo gedraagt vanwege de draaiende camera. Daarop leest Leerdam hem de les. "Schat, dit is een realityshow. Jij speelt vaak een rol, maar dit is écht. Dus doe normaal. Wees authentiek. Weet je nog hoe dat voelt?"

Paul rolt overdreven met zijn ogen. "Laat me er even over nadenken... Saai", roept hij schaterlachend. "Nu ben je doorgeslagen", reageert Jutta.

Stressvolle wereld

Volgens de 26-jarige schaatsster is Paul in het echt heel anders dan voor de camera. "Jake is een warme, kalme, lieve vent. Maar dat laat hij bijna nooit zien aan de buitenwereld."

Paul denkt dat dat te maken heeft met de publiciteit waar hij al op jonge leeftijd naar zocht. "Ik was gefocust op likes en volgers", legt hij uit. "Dit is een stressvolle wereld. Er zijn altijd camera's."

Gelukkig probeert zijn vriendin hem met beide benen op de grond te houden. "Het helpt dat Jutta er is. Ze is geduldig en weet hoe ze om moet gaan met mijn shit."

"Hij is een beetje gestoord", aldus Leerdam. "Maar hij is ook serieus. Hij heeft twee kanten."