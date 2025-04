Realityshow Paul American, met Jake Paul en Jutta Leerdam, elke week te zien op streamingdienst

Jutta Leerdam heeft een grote rol in de nieuwe realityshow Paul American. De Nederlandse topschaatsster is de - inmiddels - verloofde van de Amerikaanse influencer Jake Paul. Zijn familie staat centraal in de serie en dus komt Leerdam ook veel voorbij. Hier lees je alles wat je moet weten van Paul American, inclusief nieuws over hoeveel seizoenen er komen.

De familie Paul heeft de hoofdrol in de nieuwe serie. Er staan camera's 24/7 op de gezinsleden gericht. In het middelpunt van de aandacht staan de twee broers Jake (28) en Logan (30). Hun geliefden Leerdam en model Nina Agdal (die net bevallen is van haar eerste kind met Logan) krijgen ook veel aandacht. Om hen heen spelen de beschermende moeder Pam en luidruchtige vader Greg flinke bijrollen.

Elke donderdag

Vanaf donderdag 27 maart 2025 is er wekelijks een nieuwe aflevering te zien. Als het in Nederland nét donderdag is geworden, zo rond middernacht dus al, verschijnt de rond de 40 minuten durende episode. De influencers willen een zo groot mogelijk publiek bereiken, dus zijn ze de samenwerking gestart met een internationale streamingdienst om hun content wereldwijd te kunnen verspreiden.

Streamingdienst HBO Max

Paul American is in Nederland exclusief te zien op streamingdienst HBO Max. Er is geen 'reguliere' zender op televisie die de realityshow ook uitzendt. Je zal dus een abonnement moeten nemen (of al hebben) om de serie te kunnen zien. De app is te installeren op je telefoon, iPad en smart-tv, dus op vele schermen te streamen.

Grote rol Jutta Leerdam

In de eerste aflevering zagen de kijkers al dat de rol van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam flink is. De laatste tien minuten van de in totaal 42 minuten dat de 'uitzending' duurt worden bijna volledig ingevuld met beelden en interviews met en over Leerdam. Haar rol wordt gedurende het eerste seizoen waarschijnlijk alleen maar groter, want ze werd eind maart ten huwelijk gevraagd door Paul en ook die momenten zullen later dit jaar worden uitgezonden.

Hoeveel seizoenen?

Vooralsnog is er een contract getekend voor één seizoen van Paul American. Het is officieel niet bekend hoeveel afleveringen seizoen 1 heeft, maar volgens film- en seriewebsite IMDb beslaat het openingsseizoen acht episodes. Nadat de eerste aflevering uitgekomen was, kwamen de broers Paul al snel met nieuws over een vervolg. In de podcast Impaulsive van Logan heeft de familie het al uitgebreid over een tweede seizoen, die dus zeer waarschijnlijk achter seizoen 1 aankomt.