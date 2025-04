Realityshow met Jake Paul en Jutta Leerdam krijgt vernietigende kritiek: 'Ik ben verbijsterd'

Met enorm veel bombarie werd de realityserie Paul American de afgelopen weken aangekondigd. Het programma dat voornamelijk draait om Jake Paul (de verloofde van Jutta Leerdam) en zijn broer Logan is twee afleveringen oud en kreeg veel aandacht, maar helaas voor hen en Leerdam zeker niet op een positieve manier.

De eerste twee afleveringen vielen na een spectaculaire avond in New York namelijk allerminst in de smaak. De reacties zijn bijna louter zeer negatief, zowel in de Verenigde Staten als in Nederland. Op het toonaangevende beoordelingsplatform IMDb krijgt de serie een cijfer waar je als student of scholier niet thuis moest komen.

Kijkers hebben slechts een 1,9 (!) over voor Paul American, dat volgens velen dus bijzonder tegenvalt. In de uitgebreide beoordelingen vliegen de negatieve termen je om de oren. "Wie heeft hier groen licht voor gegeven?", vraagt iemand zich hardop af. Een ander vindt het programma 'absolute onzin'. "Ik ben verbijsterd dat HBO, bekend om hun kwaliteit, zulke troep uitbrengt. Doe jezelf een plezier en sla dit over." Op Rotten Tomatoes krijgt de serie met pijn en moeite twee sterren (40%).

Ook vernietigende recensies in Nederland

Ook in Nederland is de kritiek op de serie waar Leerdam veelvuldig in verschijnt niet mals. Het Parool kreeg in maart al eerder dan anderen de eerste vier aflevering te zien en kreeg 'bijna medelijden met Jake en Logan'. "Er zit iets triests in uitspraken als 'onze eerste liefde was de camera', en 'ons hele leven is content'. Toch is het moeilijk medelijden te hebben met mannen die bang zijn om woke losers genoemd te worden als ze schoorvoetend toegeven dat het leven voor vrouwen zwaarder is dan voor mannen."

'Stompzinnige televisie'

Ook de VARAgids is met één ster niet bepaald fan en spreekt van 'stompzinnige' televisie. "Paul American zegt veel over (een deel) van het Amerika van nu, waar een wind van anti-intellectualisme waait, met Jake en Logan Paul als de vaandeldragers."

Het Parool is over de rol van Jutta Leerdam in de serie een stuk meer te spreken en die mening staat niet op zich. Volgens het Algemeen Dagblad 'redt Leerdam de realityserie'. "En terwijl Jutta een hoogtepunt is, is Greg Paul een dieptepunt. De vader van Jake en Logan hangt als een donkere wolk boven de serie heen."

Waar is Paul American te zien?

Voor de liefhebbers die serie een kans willen geven: de eerste twee afleveringen van Paul American staan al online en zijn te zien op HBO Max. De derde aflevering verschijnt donderdag 10 april.