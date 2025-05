'Gênante' relatie tussen legendarische coach (73) met jongere vriendin (24): 'Nog nooit zoiets gezien'

Heel de Verenigde Staten is in de ban van de relatie van de legendarische NFL-coach Bill Belichick met zijn veel jongere vriendin. De 73-jarige trainer is samen met zijn 24-jarige vriendin Jordon Hudson. Samen schitterden ze in een reclame voor de Super Bowl, de finale van het American football in de VS.

En daar zit een luchtje aan. Volgens Page Six 'forceerde' Hudson zich naar een rol in de commercial van een minuut. "Maar Bill zag het als een manier om haar betaald te krijgen", vertelt een bron aan de site. "Mensen hebben nog nooit zoiets gezien." Belichick en de voormalig cheerleader van Bridgewater State University hadden geen tekst in de reclame, waar acteur Ben Affleck een hoofdrol in had.

Spraakmakend interview

Dat de relatie tussen Belichick en Hudson onder een vergrootglas ligt, blijkt wel uit het feit dat een interview van de coach met CBS Sunday Morning viraal ging. Toen de verslaggever wilde vragen naar de oorsprong van de relatie, greep de 24-jarige Hudson in. "Hier hebben we het niet over", stelde ze als een volwaardig perschef.

Dave Portnoy, oprichter van Barstool Sports en iemand die het koppel persoonlijk kent, zei dat Hudson 'de hele boel runt' als het om Belichicks persoonlijke leven gaat. Dat zorgde ervoor dat de oud-coach van New England Patriots met een statement kwam om alle beschuldigingen te pareren.

'Gênante' situatie

Journalist Peter King, die Belichick volgde door zijn NFL-carrière, is verbaasd over hoe de legendarische coach zich laat bespelen. " Dit is een man die elke kleedkamer beheerste waar hij ooit binnenkwam. En nu heeft hij een 24-jarige muze die hem vertelt wat hij moet doen, of probeert situaties te beheersen waar ze eerlijk gezegd niets mee te maken heeft of niets mee te maken zou moeten hebben", stelde hij in de podcast Sports Media.

"Bill moet zichzelf in de hand krijgen. Hij moet deze situatie onder controle krijgen. Dit is gênant. Het is enorm gênant voor iemand die zo goed is in zijn werk als hij", constateerde King.

Rijke NFL-carrière

Belichick is momenteel hoofdcoach van de Universiteit van North Carolina at Chapel Hill. Maar hij staat vooral bekend voor zijn wereldberoemde NFL-carrière. Die begon al in 1975, ver voordat zijn huidige vriendin was geboren. Belichick maakte vooral naam als hoofdcoach van New England Patriots, waar hij tussen 2000 en 2023 liefst zes Super Bowls won met quarterback Tom Brady.