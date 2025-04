Georgina Rodriguez en haar 'schatje' Cristiano Ronaldo beleven stomende sessie: 'Tijd voor herstel'

Georgina Rodriguez (31) is de glamoureuze vriendin van Cristiano Ronaldo (40). Ze woont vanwege zijn werk in Saudi-Arabië. want 'CR7' komt uit voor Al-Nassr in de Saudi Pro League. Het Argentijnse model staat altijd voor de Portugese superster klaar om hem met zijn loopbaan te helpen.

Ronaldo doet het prima in de Saudische competitie, waarin hij dit seizoen 21 goals in 25 wedstrijden liet noteren. Ondanks dat Ronaldo objectief gezien aardig op leeftijd is voor een profvoetballer, toont hij geen tegen van verslapping.

Integendeel, hij scoorde bijvoorbeeld in zijn laatste drie competitiewedstrijden (goed voor in totaal vier goals). Een van die treffers kwam tegen Al Hilal, de regerend kampioen.

Sauna

Dankzij de goals van Ronaldo blijft Al-Nassr een kandidaat om dit seizoen de titel te grijpen. Rodgiguez wil uiteraard ook dat haar geliefde de zoveelste titel in zijn rijke carrière pakt. Ze dook zaterdagmorgen met Ronaldo de sauna in, waar hij in zwembroek en zij in bikini lekker gingen stomen. "Deze ochtend is het tijd voor herstellen met mijn schat", schrijft ze erbij in een story op Instagram.

In twee eerdere story's toonde de Argentijnse dat zij en haar zoon Mateo thuis op televisie naar de pot van Ronaldo keken. "Net toen Ronaldo ging scoren liet Mateo me zien wat hij voor papa zou doen als die zou scoren. Wat een prachtig toeval!", was het bijschrift.

Brazilië

En in weer een andere story is Rodriguez gehuld in het voetbaltenue van Brazilië. Een opvallende keuze, gezien de verhitte rivaliteit tussen haar geboorteland Argentinië en de grootmacht die het momenteel wat minder doet.

In maart van dit jaar speelden de Zuid-Amerikaanse giganten nog tegen elkaar, in het kader van de kwalificatie voor het WK 2026. De Argentijnse ploeg won makkelijk.

Model

Rodriguez reist de wereld rond om voor grote merken modellenwerk te doen. De vriendin van Cristiano Ronaldo was in maart 2025 een van de hoogtepunten op de rode lopers bij de Fashion Week in Parijs. Rodriguez deelde beelden van haar jurk op Instagram en daar viel volgers één ding op.

Namelijk: is het Georgina wel? 'Ik dacht dat het Kim Kardashian was, tot ik haar gebruikersnaam zag!', reageert een van haar volgers. Iemand anders schrijft: 'Het lijkt wel een kopie van Kim.' De reacties worden veel geliket.