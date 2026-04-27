Op Koningsdag 2026 keken de mannen van Vandaag Inside terug op de nationale feestdag die ditmaal Dokkum als brandpunt had. Daar was het koninklijk gezin present om de verjaardag van Koning Willem-Alexander te vieren. Oud-profvoetballer Johan Derksen was opvallend mild over de presentatie van de Oranjes.

Diverse gasten waren in de studio waarin Vandaag Inside wordt opgenomen gekleed in het oranje. Derksen grapte dat hij een hekel heeft aan zulke verkleedpartijen, terwijl hij zelf ook in een speciale outfit was gestoken, al neigde het bij hem meer naar roze.

Plezier

Derksen volgde de dag van de koninklijke familie via de televisie.

Hij zei: "Voor het eerst heb ik met plezier zitten kijken. Ik vind het altijd melig gedoe, maar ik vond het vandaag best leuk. Dat hadden drie Friezen heel goed geregeld. Als je het zo ziet, dan is het wel een leuk gezin. Alleen als je bij ze op bezoek gaat, dan wordt je gehersenspoeld. Je mag pas het woord tot hem richten als hij wat tegen jou zegt. Nou, dan kom ik niet op visite, want ik heb altijd het hoogste woord."

Koekoek

Presentator Wilfred Genee opperde daarna dat de koning welkom is om aan de bar te zitten als gast. "Hij wil natuurlijk heel graag die koekoek doen", stelde Derksen.

Daarmee verwijst hij naar een handeling die mensen die voor het eerst te gast zijn in de show moeten verrichten. Ze moeten dan vanaf hun stoel hun hoofd omdraaien naar een soort gat in de muur waarin een camera is bevestigd en dan olijk 'koekoek' zeggen. "Zo een type is het wel", zei Derksen.

Kaatsen

Tijdens het bezoek aan Dokkum probeerde de koninklijke familie onder meer Friese sporten als kaatsen en fierljeppen. Willem-Alexander, Máxima en prinses Ariane schaatsten op een ijsbaantje, terwijl de prinsessen Amalia en Alexia vanaf de kant toekeken. Verder deed de koninklijke familie mee aan een quiz over de Friese taal en identiteit. Amalia won daarmee een insectenhotel in de vorm van een paleis.