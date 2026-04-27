Oranje-recordinternational Wesley Sneijder verscheen op Koningsdag 2026 in een erg bijzondere gedaante op televisie. Niet als voetaller, niet als analist en ook niet eens als zichzelf. De voormalig speler van onder meer Ajax en Inter was aanvankelijk totaal onherkenbaar.

Sneijder deed mee aan een aflevering van The Masked Singer, waarin twee duo's moeten raden welke bekende Nederlanders er in de maffe pakken zitten. Ditmaal waren er BN'ers vermomd als bitterbal, tompouce, appel, leeuw en Prins Pils.

Vorst van de volle glazen

"Eindelijk is hij gearriveerd", zei presentator Ruben Nicolai. "Hij is de vorst van de volle glazen. Sultan van de slok. Uw aandacht voor Prins Pils." Daarna zei Prins Pils in een video: "Dit goudgele rakkertje, die zit." Ook vroeg hij: "Wie heeft er zin in een potje?" Door die steekwoorden ('zit', 'potje') hadden de panels snel door dat het om een voetballer zou gaan. Ook kwam nog het woord 'voltreffer' langs.

Na dat filmpje kwam Prins Pils in de tv-studio om een liedje te zingen, te weten Just Say Hello, een single van René Froger uit 1990. Dat deed Sneijder met verve, met veel gebaren, danspasjes en contact met de andere aanwezigen.

Rafael van der Vaart

De duo's kwamen niet meteen uit op de naam van Sneijder. Eerst werden nog Rafael van der Vaart en Ruud van Nistelrooij genoemd als mogelijke gemaskerde zangers. Uiteindelijk werd viermaal een stem uitgebracht op Sneijder.

Amateurs

Sneijder is zeer gewild als voetbalanalist, heeft ook zakelijke belangen en heeft gewoon nog een privéleven ook. Ondanks dat zijn agenda vol zit, keerde hij in maart van dit jaar terug op het voetbalveld. Hij verscheen toen op het voetbalveld bij de amateurs van OSM '75 uit Maarssenbroek. De recordinternational (134 interlands) kwam ruim twintig minuten in actie. Hij stopte in 2019 zijn loopbaan in het betaald voetbal.

Sneijder kwam in het verleden uit voor onder meer Ajax, Real Madrid, Internazionale en Galatasaray. Hij kwam sinds 2019 vrijwel alleen nog in actie bij speciale bijeenkomsten. Sneijder werkte mee aan het televisieprogramma Nog Eén Keer Fit en raakte gestimuleerd om weer te gaan voetballen. De tweebenige middenvelder keerde met OSM '75 terug in de vierde klasse van de amateurs tegen Focus '07. Jeffrey Sneijder (43), de oudere broer van Wesley Sneijder, is assistent-trainer bij de club uit Maarssenbroek. En zijn broertje Rodney (35) speelt er in het eerste elftal.