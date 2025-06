'Geplaagde' verloofde Rico Verhoeven anders benaderd op bijzondere dag: 'We voeren moeilijke gesprekken'

Rico Verhoeven staat stil bij een bijzondere dag. Naomy van Beem, zijn verloofde, is zondag namelijk jarig. En hoewel de kickbokser er normaliter een handje van heeft om haar te plagen, eert hij haar nu met liefdevolle woorden: "Je bent zo hartelijk, aardig en liefdevol."

Naast zijn passie voor vechtsport heeft het zwaargewicht ook een grote liefde voor acteren. Niet alleen in Hollywoodfilms, maar ook in de grappige video's die hij regelmatig op Instagram plaatst, laat de kickbokser zijn acteertalenten zien. Daarbij is zijn verloofde vaak het (komische) slachtoffer. Zo figureert ze regelmatig in memes en sketches die hij deelt.

Aanstaande tegenstander van Rico Verhoeven wakkert het vuur aan: 'Dit gevecht maakt mij de beste kickbokser ooit' Artem Vakhitov staat voor zijn grootste uitdaging: een gevecht tegen Rico Verhoeven, de onbetwiste koning van het zwaargewicht kickboksen. Op 14 juni in Ahoy Rotterdam wil de Russische uitdager Verhoeven van zijn troon stoten en zich vestigen als één van de besten ooit in zijn gewichtsklasse. Ondanks Verhoevens ongeslagen status is Vakhitov vastberaden geschiedenis te schrijven.

Roadtrip

In een recente video was ze slapend te zien op de bijrijdersstoel van Verhoevens auto, terwijl hij vanaf de bestuurderskant met een vragende blik naar haar keek. De tekst bij de video luidde: "Mijn vrouw is uitgeput van de zes uur durende roadtrip die ik heb gereden." De video leidde tot hilariteit bij zijn volgers en zorgde voor veel herkenning, onder andere bij het schaatskoppel Kjeld Nuis en Joy Beune. Al is deze situatie volgens Beune bij hen precies andersom, zo liet ze weten in een reactie onder de post.

Lofrede

Hoewel Van Beem normaliter vaak de dupe is in de grappige berichten die de kickbokser op Instagram deelt, deelt hij zondag een lofrede ter ere van haar verjaardag. "Gefeliciteerd met je verjaardag, mijn liefste. Wat een zegen was het om de afgelopen jaren samen te zijn. Vandaag is de dag dat we jou en de ongelooflijke persoon die je bent extra in het zonnetje zetten. Je bent zo hartelijk, aardig en liefdevol," begint de tekst bij een reeks foto's van liefdevolle momenten van het stel.

"Het voelt alsof we elke dag sterker worden," gaat het zwaargewicht verder. "Niet alleen omdat we plezier hebben en een mooi leven leiden, maar ook door de manier waarop we elkaar behandelen: met liefde en respect. Als er moeilijke gesprekken moeten plaatsvinden, voeren we die. We maken geen ruzie en ook al zijn we het niet altijd eens, is dat prima. Samenzijn met jou leert me elke dag om de beste versie van mezelf te worden. Dankjewel daarvoor. En nu, laten we feesten!"

Topkickbokser Rico Verhoeven daagt verloofde uit: 'Wil je me op de zenuwen werken?' Rico Verhoeven neemt het over enkele weken in de ring op tegen Artem Vakhitov tijdens Glory 100. In de tussentijd is hij naast trainen ook druk bezig met allerlei andere dingen, zoals het vullen van zijn sociale media. Daar haalde hij grappend uit naar zijn verloofde.

Titelgevecht bij Glory 100

Op één van de foto's is te zien dat er verschillende soorten taarten en gebak klaarstaan voor de verjaardag van Van Beem, toch zal Verhoeven daar waarschijnlijk niet veel van kunnen snoepen. Hij is namelijk in training voor een nieuw titelgevecht op 14 juni bij Glory 100. Daar wacht hem een confrontatie met de Russische Artem Vakhitov in Ahoy Rotterdam.