Aanstaande tegenstander van Rico Verhoeven wakkert het vuur aan: 'Dit gevecht maakt mij de beste kickbokser ooit'

Artem Vakhitov staat voor zijn grootste uitdaging: een gevecht tegen Rico Verhoeven, de onbetwiste koning van het zwaargewicht kickboksen. Op 14 juni in Ahoy Rotterdam wil de Russische uitdager Verhoeven van zijn troon stoten en zich vestigen als één van de besten ooit in zijn gewichtsklasse. Ondanks Verhoevens ongeslagen status is Vakhitov vastberaden geschiedenis te schrijven.

"Ik denk dat dit gevecht met Rico mij simpelweg de erkenning zal geven als beste kickbokser" begint Vakhitov in gesprek met Glory aanloop naar het gevecht. Met die woorden zet hij de verhoudingen in de zwaargewichtdivisie flink op scherp en onderstreept hij zijn vastberadenheid om de onbetwiste King of Kickboxing van zijn troon te stoten.

Unieke kans voor Artem Vakhitov

Vakhitov benadrukt dat hij deze strijd ziet als dé kans om erkenning te krijgen als de beste kickbokser aller tijden in zijn gewichtsklasse. Volgens hem maakt het feit dat Verhoeven al jarenlang ongeslagen is het des te specialer om hem te verslaan.

"Rico is al jaren ongeslagen. Hij is misschien wel een van de meest dominante, misschien wel dé meest dominante kickbokser aller tijden in zijn gewichtsklasse. Hem verslaan zal een nalatenschap creëren waar ik trots op kan zijn", klinkt de 34-jarige Rus.

Rico Verhoeven blijft koel ondanks dreiging van uitdager

In aanloop naar het gevecht kreeg Vakhitov te maken met kritiek vanuit Nederland over zijn lengte ten opzichte van Verhoeven. Die twijfels veegde hij resoluut van tafel. "Was Oleksandr Usyk te klein voor Tyson Fury? En Mike Tyson was zelfs de kleinste zwaargewichtkampioen ooit. Ook Rico was kleiner dan Ben Saddik, maar dat hield hem niet tegen om te winnen", klonk hij vastberaden.

Verhoeven zelf blijft kalm en laat zich niet intimideren door de woorden van zijn uitdager. "Ik ben een vrachtwagen, niet zo snel als een personenauto, maar als ik raak, voelt dat anders", aldus de Nederlandse kampioen. Hij ziet het gevecht als een grote uitdaging, maar is ervan overtuigd dat hij met zijn ervaring en kracht het verschil kan maken.

Glory 100

De langverwachte confrontatie tussen Verhoeven en Vakhitov vindt op 14 juni plaats tijdens Glory 100 in Ahoy Rotterdam. Fans kunnen zich opmaken voor een spectaculaire avond vol topkickboksen, waarin wordt bepaald of Verhoeven zijn status als onomstreden koning van het zwaargewicht kan behouden, of dat Vakhitov hem van zijn troon stoot.